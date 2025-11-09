ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Політика
"Це нормально": під час інтерв’ю Зеленського The Guardian зникло світло

Український президент пояснив, що в столиці України такий збій в електропостачанні після російських атак є буденним явищем.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Вимкнення світла під час інтерв'ю Зеленського

Вимкнення світла під час інтерв'ю Зеленського / © скриншот з відео

Під час інтерв’ю президента Володимира Зеленського виданню The Guardian Маріїнський палац у Києві занурився в темряву.

«Це нормально», — заспокоїв британського журналіста український президент.

Зеленський пояснив, що в столиці України такий збій в електропостачанні після російських атак є буденним явищем.

«Це наші умови життя», — сказав він.

Президент зауважив, що своїми терористичними атаками на енергетичну систему країни Путін намагається зворохобити українське суспільство.

«Він не може створювати напруженість у нашому суспільстві жодним іншим способом», — наголосив Зеленський.

Як зазначило британське видання, протягом останніх тижнів Росія неодноразово атакувала національну енергосистему України, що призводило до частих відключень електроенергії в багатьох містах.

Однак, після того, як увімкнувся резервний генератор Маріїнського палацу, світло знову з’явилося.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада усі ТЕС «Центренерго» зупинилися після нічної атаки РФ та більше не генерують електроенергію.

