"Це нормально": під час інтерв’ю Зеленського The Guardian зникло світло
Український президент пояснив, що в столиці України такий збій в електропостачанні після російських атак є буденним явищем.
Під час інтерв’ю президента Володимира Зеленського виданню The Guardian Маріїнський палац у Києві занурився в темряву.
«Це нормально», — заспокоїв британського журналіста український президент.
Зеленський пояснив, що в столиці України такий збій в електропостачанні після російських атак є буденним явищем.
«Це наші умови життя», — сказав він.
Президент зауважив, що своїми терористичними атаками на енергетичну систему країни Путін намагається зворохобити українське суспільство.
«Він не може створювати напруженість у нашому суспільстві жодним іншим способом», — наголосив Зеленський.
Як зазначило британське видання, протягом останніх тижнів Росія неодноразово атакувала національну енергосистему України, що призводило до частих відключень електроенергії в багатьох містах.
Однак, після того, як увімкнувся резервний генератор Маріїнського палацу, світло знову з’явилося.
Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада усі ТЕС «Центренерго» зупинилися після нічної атаки РФ та більше не генерують електроенергію.