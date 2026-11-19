Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не бачить нічого незвичного у зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї. Він також прокоментував слова американського президента про дружбу з очільником Кремля та висловився щодо переговорів про завершення війни в Україні.

Про це Рютте заявив у Берліні, куди прибув на засідання Коаліції охочих.

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«Думаю, важливо, щоб лідери зустрічалися, як оця зустріч у Китаї. Думаю, це нормально», — сказав генсек НАТО.

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Журналісти також поцікавилися, чи не непокоїть Рютте те, що Трамп назвав Путіна своїм «другом».

У відповідь він наголосив на важливості діалогу між ядерними державами.

«Не забувайте, Росія і США — великі ядерні держави. Китай — ядерна держава, яка зростає. Важливо, щоб лідери зустрічалися і щодо ядерної зброї. Тож цілком нормально, що ці люди зустрічаються і намагаються домовитися про найкращий шлях уперед», — пояснив Рютте.

Водночас генсек НАТО позитивно оцінив дипломатичні зусилля американського президента щодо припинення російсько-української війни.

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За словами Рютте, Дональд Трамп докладає «титанічних зусиль», щоб досягти миру в Україні.

«Він мій друг»: як Трамп і Путін поводилися під час зустрічі в Китаї

Раніше видання Metro звернуло увагу на неформальну поведінку Дональда Трампа під час зустрічі з Володимиром Путіним у Китаї. Американський президент, зайшовши до кімнати, жартома запитав про очільника Кремля: «Хто це?», а потім додав: «Він мій друг».

Експерт із мови тіла Дерек Херон зазначив, що Трамп поводився надзвичайно розслаблено. За його спостереженнями, Путін також усміхався, охоче потиснув американському президенту руку та торкнувся його ліктя. Фахівець витлумачив ці жести як ознаку невимушеного спілкування.

«Схоже, що Трамп ставиться до Путіна не як до світового лідера, а радше як до старого знайомого, який завітав з візитом», — пояснив Херон.

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За повідомленнями російських державних ЗМІ, після розмови Путін був у гарному настрої. Під час зустрічі лідери обговорили війну в Україні, а продовжити цю тему планували на тристоронніх переговорах за участі Сі Цзіньпіна.

Зустріч Сі з Путіним та Трампом — останні новини

Нагадаємо, 19 листопада на саміті АТЕС у Шеньчжені завершилася тристороння зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Переговори тривали півтори години. Попередньо повідомлялося, що сторони планують обговорити ядерну безпеку, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. Усі подробиці сьогоднішньої зустрічі Сі, Трампа і Путіна в Китаї читайте в матеріалі ТСН.ua.

Поведінка Путіна на саміті АТЕС у Китаї та його місце на спільному фото стали приводом для хвилі жартів в українських соцмережах. Користувачі Threads перетворили конфуз російського диктатора на десятки дотепних мемів і фотожаб.

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