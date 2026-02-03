"Це один із топ-3 ударів": Рютте зробив гучну заяву про атаку на Україну

Марк Рютте і Володимир Зеленський на пресконференції в Києві 3 лютого / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав нічну масовану атаку Росії на Україну однією з трьох найпотужніших за весь час повномасштабного вторгнення. Через рекордну кількість балістики та морози -25°C цей удар став викликом для життя мільйонів цивільних.

Про це Рютте заявив на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

«Ну, звісно, це удар, де виконували понад 450 дронів, 80 ракет. Я не впевнений, що це найбільший удар загалом, але, звісно, це один із топ-3 ударів по Україні. І, можливо, навіть через кількість, так, через кількість балістичних це найгірший. Ну тобто принаймні це один із топ-2, топ-3 ударів. Це жахливо», — висловився генсек Альянсу.

Росія створює хаос для цивільних

Він акцентував, що ці удари по Україні завдаються під час сильних зимових морозів. Під атаками перебувають не військові цілі, а цивільна інфраструктура.

«Мінус 25 градусів тут, у Києві. Ми знаємо, що системи центрального опалення, це має вплив на те, як люди можуть зігріватися. Але те, що відбувалося протягом останніх місяців, також має вплив на водопостачання, електропостачання, загалом на людей, які живуть свої життя. І це ж не щодо військових цілей, це просто створення хаосу для безневинних цивільних, удари по цивільній інфраструктурі», — сказав Рютте.

«Ця ніч — дуже поганий сигнал»

Він зазначив, що вже сама війна Росії проти України є «божевільною». Ця російська атака не була спровокована.

«Це навіть не про військові питання, це про удари по безневинних цивільних. Я сприймаю це дуже серйозно», — сказав генсек НАТО.

Він також висловив думку, що Зеленський готовий до мирної угоди з Росією, водночас висловивши сумнів у готовності країни-агресорки.

«Я думаю, що президент України цілковито готовий зіграти, піти на угоду з росіянами, яка, звісно, має бути прийнятна і для обох сторін, і. безперечно. для України, без сумніву. Але, звісно, це порушує питання, чи росіяни серйозно ставляться до цього. Я сподіваюся, що вони серйозні, і президент Сполучених Штатів робить усе зі своєю командою, що може, щоб принести мир. І я хвалю їх за це. Були зроблені великі зусилля, але ця ніч — це був дуже поганий сигнал», — наголосив Рютте.

Нагадаємо, раніше цього ж дня під час виступу у Верховній Раді генсек НАТО заявив, що попри дипломатичні зусилля України та команди президента США Дональда Трампа щодо припинення війни, Росія продовжує масовані атаки. За словами Рютте, нічний удар по українських містах є прямим доказом того, що Кремль не має серйозних намірів щодо досягнення миру.

Зеленський — про атаку та зміни в переговорах

Після масованої атаки по енергосистемі в ніч проти 3 лютого Зеленський заявив про зміну підходу до переговорів. Президент наголосив, що Росія використала паузу в обстрілах лише для накопичення зброї, що доводить її неготовність до дипломатії та прагнення до знищення України. Наразі триває ліквідація наслідків ударів у найпостраждаліших регіонах (зокрема в Києві, Харкові та Дніпрі), а переговорна група отримала нові директиви з урахуванням агресивних дій Москви.