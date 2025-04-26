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"Це пастка Кремля": політолог пояснив, чому переговори з РФ небезпечні без міжнародних гарантів
Росія хоче затягнути час, говорячи про переговори.
Політолог Петро Олещук вважає, що будь-які мирні переговори з Росією мають розпочинатися лише після припинення вогню та за участі міжнародних партнерів, які можуть стати гарантами безпеки.
Про це він заявив в ефірі телеканалу КИЇВ24.
На його думку, перемовини з державою-агресором «наодинці» не принесуть результату: «Росія може підписати будь-які домовленості, а потім відмовитися їх виконувати, посилаючись на «неправильний уряд» чи «неправильний прапор».
«До процесу мирного врегулювання мають бути залучені країни-гаранти, які візьмуть на себе юридичну відповідальність за виконання домовленостей. Йдеться не про матеріальну підтримку, а про безпекові зобов’язання», — наголосив Олещук.
Політолог також звернув увагу на маніпулятивні дії Кремля.
На його думку, заяви російського керівництва про можливі перемовини є частиною інформаційної гри: «Поки вкидаються теми переговорів, Росія продовжує підготовку до нових агресивних дій».
Нагадаємо, на думку Портникова, якщо віддати Росії чотири області України, це не зупинить війну, а лише відтермінує повне захоплення нашої держави.