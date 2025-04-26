ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

"Це пастка Кремля": політолог пояснив, чому переговори з РФ небезпечні без міжнародних гарантів

Росія хоче затягнути час, говорячи про переговори.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Домовленості з Росією мають укладатися тільки за участі міжнародних гарантів і після припинення вогню

Домовленості з Росією мають укладатися тільки за участі міжнародних гарантів і після припинення вогню / © Associated Press

Політолог Петро Олещук вважає, що будь-які мирні переговори з Росією мають розпочинатися лише після припинення вогню та за участі міжнародних партнерів, які можуть стати гарантами безпеки.

Про це він заявив в ефірі телеканалу КИЇВ24.

На його думку, перемовини з державою-агресором «наодинці» не принесуть результату: «Росія може підписати будь-які домовленості, а потім відмовитися їх виконувати, посилаючись на «неправильний уряд» чи «неправильний прапор».

«До процесу мирного врегулювання мають бути залучені країни-гаранти, які візьмуть на себе юридичну відповідальність за виконання домовленостей. Йдеться не про матеріальну підтримку, а про безпекові зобов’язання», — наголосив Олещук.

Політолог також звернув увагу на маніпулятивні дії Кремля.

На його думку, заяви російського керівництва про можливі перемовини є частиною інформаційної гри: «Поки вкидаються теми переговорів, Росія продовжує підготовку до нових агресивних дій».

Нагадаємо, на думку Портникова, якщо віддати Росії чотири області України, це не зупинить війну, а лише відтермінує повне захоплення нашої держави.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie