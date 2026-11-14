"Це підготовлена історія": Зеленський вперше прокоментував сутички у Борщагівці

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Сутички, які сталися у Петропавлівській Борщагівці на початку листопада, мали провокаційний характер.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Щодо провокацій на Борщагівці. Це підготовлена історія. Абсолютно. На мій погляд, і з того, що я бачив у матеріалах. Усі бачили жінку, яка все це почала, і мали змогу подивитись — хто вона, яка у неї мотивація. Звісно, в будь-якій подібній історії є і звичайні люди. Але загалом виглядає, що це підготовлена історія і що правоохоронні органи повинні дати всі відповіді на те, що там сталося», — сказав він.

Реклама

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці — що відомо

2 листопада 2026 року в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом спалахнув гучний скандал через інформацію про нібито незаконне утримання та побиття чоловіків у підвалі приватного будинку, який використовувався для розміщення військовослужбовців Національної гвардії України.

Реклама

Після цього до будівлі почали прибувати місцеві мешканці та люди, які називали себе родичами військових. Згодом між прибулими та особами, що перебували на території об’єкта, виникли конфлікти, а частина присутніх намагалася потрапити всередину.

На місце прибув командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Він підтвердив, що там перебувають військовослужбовці НГУ в СЗЧ і заявив, що четверо людей, які потребували медичної допомоги, вже доставлені до лікарні.

На місці подій перебував і керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він заявив, що дії присутніх фактично перешкоджали евакуації та шпиталізації військових, які потребували лікування. За його словами, у будинку перебували 14 осіб, а подібні об’єкти функціонують і в інших регіонах країни.

Після інциденту ініціювали службову перевірку, до якої також долучилися Держбюро розслідувань та Офіс військового омбудсмана.

Реклама

Окрему увагу привернула жінка, яка представилася власницею клініки «Мед-престиж» та однією з перших прибула до місця подій. Вона заявляла про нібито незаконне утримання людей та необхідність надання їм меддопомоги. Водночас журналістські розслідування засвідчили, що вона не є власницею зазначеної установи, а сама клініка припинила діяльність ще 2023 року.

Новини партнерів

Новини партнерів