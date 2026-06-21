"Це погано закінчиться": Зеленський різко звернувся до глави Польщі

© Офіс президента України

Реклама

Президент Володимир Зеленський поскаржився, що Варшава, схоже забула, що це Україна зараз захищає Польщу і Європу зараз, а не навпаки.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю телеведучій ТСН Аллі Мазур.

Зеленський пригадав, що під час першої зустрічи з Навроцьким той подарував президенту Україну книжку про Волинську трагедію.

Реклама

«Я ж про це не говорив, не виходив на пресконференцію. Я ж не казав людям. Спокійно з цим живу. Зараз говоримо про це відкрито, бо він робить кроки, які я вважаю неправильними. І тому я даю зараз відповідь», — сказав

Україна захищає Європу

Зеленський наголосив, що це саме Україна захищає Польщу, а не навпаки.

«Ми захищаємо Польщу, ми захищаємо Європу зараз, не навпаки. Наші бійці захищають і гинуть українці», — зазначив президент.

Чому вирішили назвати підрозділ на честь УПА

Президент Зеленський пояснив своє рішення присвоїти почесне найменування «імені Героїв УПА» підрозділу ССО ЗСУ.

Реклама

Він пояснив, що це була ініціатива самих бійців.

«Жодного разу я не давав нашим бійцям свою назву. Не говорив, що подобається, що не подобається. Це була ініціатива підрозділу. Так, я підтримую це. Я зараз не знімаю на когось відповідальність. Я жодного разу не змінював такі укази і жодного разу не відміняв. Я як президент повинен їх підтримати. Вони — армія, вони захист, а я гарант Конституції і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують, свої герої, імені героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть», — пояснив своє рішення Зеленський.

Ультиматум від Навроцького

Зеленський розповів, що президент Польщі Навроцький вимагав відмініти цей указ.

«Він (Навроцький — Ред.) сказав: „ти повинен відмінити указ“. Ну, вибачте, це наше питання. І тут Польща повинна це розуміти. Абсолютно. Окрім історичних питань, які ми, до речі, відкрито проговорюємо, є повага і до сьогодні, і до нашої армії, і до майбутнього. Без України Польщу ніхто не зможе захистити. Просто неможливо, якщо України немає, захищеної Польщі більше нема», — наголосив глава держави.

Реклама

«Ця історія закінчиться погано»

Зеленський наголосив, що останні дії Польщі — «це політична боротьба, яка може погано закінчитися». На його думку, Навороцький бореться за прем’єрське крісло своєї партії у прем’єра Туска.

«Він продовжує політичну боротьбу, в принципі, всередині своєї держави за рахунок підняття настрою ненависті до українців. Те, що робив Орбан. Погана історія. Вважаю, що вона закінчиться Погано. Тому ми повинні тут знов таки не про емоції, а про конкретні кроки», — заявив Зеленський.

Президент додав, що «на ненависті не можна заробляти політичні дивіденди, бо це в перспективі призведе до поганих відносин між країнами і народами».

«Ми з поляками не можемо бути не партнерами або не дружнім, тому що ми — сусіди, і якщо ти не партнер, не друг, то потім це з роками, з десятиріччями перетворюється на те, що у нас з руськими: неповага, агресія, радикалізація суспільства. Те, що робив Орбан, абсолютно помилково. Ставив військових на свій кордон, наближав до нашого кордону. Для чого були ці сигнал? Для чого ви це робите — радикалізуєте суспільство? Ненависть суспільства призведе до чого? До рейтингів. Це політична боротьба, яка погано може закінчитись. Дуже поганою ескалацією», — попередив Польщу Зеленський.

Реклама

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА».

У відповідь Зеленський відправив до Польщі Орден Білого Орла «Новою поштою».

Повну хроніку гучного скандалу, реакцію Києва та Варшави читайте у цій статті.

Новини партнерів