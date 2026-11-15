«Це рецепт для наступної війни»: Макрон різко присоромив тих, хто хоче залишити Україну без допомоги

Еммануель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон застеріг, що спроби скоротити підтримку України та змусити її погодитися на несправедливі умови миру становлять загрозу для безпеки всього європейського континенту.

Про це французький лідер написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

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Макрон підкреслив, що війна в Україні безпосередньо впливає на безпеку Франції та інших європейських держав. Він наголосив: допомога Києву в захисті від російської агресії водночас є захистом самої Франції та її громадян.

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«Те, що відбувається в Україні, безпосередньо стосується нас. Йдеться про безпеку нас усіх. Допомагаючи Україні захищатися, ми захищаємо Францію та французів. Якщо Росія нав’яже своєю жорстокістю свою волю європейській країні, то вся Європа буде послаблена», — заявив Макрон.

Французький президент також розкритикував позицію тих, хто виступає за обмеження ресурсів для України. За його словами, наслідком такого підходу може стати тиск на Київ із метою змусити його прийняти несправедливу мирну угоду. Це, як зауважив Макрон, залишить Україну постійно вразливою, а разом із нею — і решту Європи.

«Це дух поразки. Це рецепт для наступної війни. Це не може бути позицією Франції», — наголосив він.

Макрон зазначив, що головним завданням Європи має бути досягнення справедливого та тривалого миру для України. Після цього європейські країни повинні продовжити спільну роботу над посиленням загальної системи безпеки.

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У своєму дописі президент Франції також пояснив, чому українське питання знову стало одним із центральних під час дев’ятого саміту Європейської політичної спільноти та неформального саміту Європейської Ради в Дубліні.

Раніше повідомлялося, що США вперше порушили питання можливого виходу України з Донбасу в обмін на вступ до НАТО.

Ми раніше інформували, що у Європі виникли розбіжності через можливі удари далекобійними ракетами по території Росії.

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