«Це серйозна помилка»: Зеленський різко розкритикував обмеження Starlink

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що розширення доступу до супутникового зв’язку Starlink дозволило б українським військовим знищувати російські установки для запуску балістичних ракет. За його словами, він особисто обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом, однак замість розширення можливостей Україна зіткнулася з новими обмеженнями.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Financial Times.

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Зеленський розповів, що запропонував американському лідеру забезпечити роботу Starlink на території Росії, щоб українські сили могли завдавати ударів по ракетних установках противника.

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«Я сказав Трампу, що ми можемо це зробити дуже швидко. Якщо ви не закриєте для нас Starlink, якщо ви відкриєте Starlink на території Росії, ми знищимо його балістичні пускові установки, і на цьому для нього все закінчиться», — наголосив президент.

На думку Зеленського, такі дії могли б змусити російську сторону сісти за стіл переговорів. Він також зазначив, що в такому разі Україні не довелося б атакувати енергетичні об’єкти РФ.

«Він сидітиме й розмовлятиме, а я не знищуватиму жодних енергетичних об’єктів. Мені це не потрібно.», — пояснив глава держави.

Водночас президент розкритикував рішення щодо обмеження доступу до супутникового зв’язку.

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«Дайте нам Starlink. Відкрийте його для нас. Але вони його закрили. Вони не розширили його. Вони звузили його. Це дуже серйозна помилка», — додав Зеленський.

Обмеження Starlink — останні новини

Нагадаємо, вранці 14 жовтня радник президента з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомили про обмеження швидкості для терміналів Starshield в Україні до приблизно 160 км/год.

Згодом у Білому домі заперечили причетність до обмежень. Джерела Axios в американській адміністрації наголосили, що Вашингтон не контролює компанію SpaceX.

Президент Володимир Зеленський різко розкритикував рішення, назвавши його серйозною помилкою Ілона Маска.

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«Це велика помилка. Вона призведе до численних людських втрат. Тому моє послання Ілону Маску полягає в тому, що я дуже сподіваюся, що це лише помилка. Можливо, якась серйозна технічна проблема, я не знаю. Але ми просимо поновити його роботу. І я думаю, що це буде чесно та по-партнерськи», — зазначив глава держави.

Згодом колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що роботу Starlink на швидкості до 160 км/год уже відновлюють.

Сам Ілон Маск заявив, що рішення щодо роботи Starshield, зокрема обмежень швидкості та умов використання, ухвалюють уряд США і президент Дональд Трамп, а не SpaceX. За його словами, ця система перебуває під контролем американських державних структур.

Вже 15 жовтня ситуація з обмеженнями супутникового зв’язку Starlink для українських військових почала покращуватися. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Міністерстві оборони, швидкість роботи системи поступово відновлюється.

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