«Це шантаж»: Фіцо жорстко відповів Мерцу на вимогу фінансувати Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц / © Колаж ТСН.ua

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти вимоги канцлера ФРН Фрідріха Мерца, щоб усі країни Євросоюзу долучилися до фінансування України. Суперечка виникла після того, як німецький лідер пов’язав спільну підтримку Києва з обговоренням інших фінансових питань ЄС.

Про це пише Der Spiegel.

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Фіцо назвав вимоги Мерца шантажем

10 листопада Роберт Фіцо заявив журналістам у Братиславі, що не збирається поступатися вимогам німецького канцлера щодо фінансової допомоги Україні.

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«Я не поступлюся», — сказав він.

Словацький прем’єр наголосив, що його країна є суверенною державою і має власну позицію щодо підтримки Києва.

Фіцо також нагадав, що Словаччина має в Євросоюзі таке саме право вето, як і Німеччина. За його словами, країна сама вирішуватиме, чи брати участь у фінансуванні України.

Раніше у вівторок словацький прем’єр назвав позицію Мерца «шантажем» і заявив, що Європа має на це відповісти.

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Чого вимагає канцлер Німеччини

Фрідріх Мерц надіслав листа президентові Європейської ради Антоніу Кошті, у якому закликав усі країни ЄС долучитися до покриття фінансових потреб України. Німецький канцлер звернув увагу, що двостороння допомога Києву розподілена нерівномірно: основне фінансове навантаження зараз несуть лише кілька держав.

Мерц наголосив, що спільне зобов’язання усіх без винятку країн зробити справедливий внесок у фінансування України є необхідною умовою для вирішення цієї проблеми та обговорення інших питань, зокрема тих, що мають фінансові наслідки.

Як пише Reuters, йдеться, зокрема, про переговори щодо наступного семирічного бюджету Євросоюзу на 2028–2034 роки. Німеччина є найбільшим фінансовим вкладником у бюджет об’єднання та одним із головних донорів України.

За оцінками аналітиків, 2027 року Україні знадобиться близько 70 млрд євро додаткового фінансування. Очікується, що приблизно 45 млрд євро з цієї суми має забезпечити Євросоюз. Решту коштів Київ розраховує отримати від інших міжнародних партнерів.

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Петер Мадяр не погодився з Фіцо

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Берліні Мерц підтвердив, що вважає фінансування України важливою частиною переговорів про майбутній бюджет ЄС.

Водночас Мадяр не підтримав оцінку Фіцо і заявив, що не вважає дії німецького канцлера шантажем. Проте він зауважив, що пов’язування бюджету Євросоюзу з іншими питаннями може надіслати неправильний сигнал.

Угорський прем’єр також наголосив, що держави ЄС можуть по-різному долучатися до посилення загальної безпеки та підтримки України.

Питання фінансування Києва лідери країн Євросоюзу мають обговорити на неформальній зустрічі в Дубліні 13 листопада. Напередодні, 12 листопада, там відбудеться засідання Європейської політичної спільноти.

Суперечки в ЄС через фінансування України — останні новини

Ще в жовтні Роберт Фіцо заявляв, що Словаччина не братиме участі у покритті фінансових потреб України на 2027 рік. Тоді до його позиції приєдналася Угорщина: обидві країни відмовилися підтримувати виділення 70 млрд євро та застерегли Євросоюз від пов’язування цієї допомоги з переговорами про майбутній довгостроковий бюджет.

Тим часом у Брюсселі шукали способи перекрити очікуваний дефіцит українського фінансування. Серед варіантів — залучення міжнародних партнерів, спільні запозичення та прискорення виплат за позикою ЄС для України. Водночас у Єврокомісії визнавали, що лише цих коштів для покриття всіх потреб може не вистачити.

Фрідріх Мерц раніше також наголошував на необхідності довгострокової підтримки Києва. Він заявляв, що Євросоюзу доведеться збільшити фінансування України, а питання заморожених російських активів у Європі мають вирішувати самі європейські держави, оскільки ці кошти перебувають під їхнім контролем.

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