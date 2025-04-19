Угода про копалини не пов'язана із припиненням вогню: гучна заява Держдепу

Прапор США. / © Pexels

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Угода про корисні копалини, яку Вашингтон планує підписати з Києвом, не пов'язана з процесом врегулювання війни в Україні.

Про це заявила спікерка американського Держдепу Теммі Брюс в ефірі Fox Business.

“Це щось окреме. Воно не стосується переговорів про припинення вогню і не є частиною домовленостей, спрямованих на припинення цієї катастрофи”, - висловилася американська посадовиця.

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Вона також заявила, що Вашингтон не має наміру “місяцями чи роками” зволікати з процесом врегулювання війни в Україні. За словами Брюс, Київ та Москва мають бути готовими, що Штати можуть вийти з переговорного процесу, якщо “сторони не виявлять готовності до співпраці”.

"Війна повинна закінчитися. Держсекретар сказав, що потрібно лише кілька тижнів, щоб зрозуміти, чи серйозно Росія налаштована на мир. Ми несемо відповідальність перед усім світом. Ми найбільші прихильники України. І наша мета - покласти цьому край", - заявила речниця Держдепу.

Окрім того, Брюс наголосила, що 17 квітня на зустрічі в Парижі європейські партнери “усвідомили необхідність спільних дій” для досягнення припинення вогню. своєю чергою, Сполучені Штати на даному етапі відчувають “значний ентузіазм” щодо завершення війни.

Нагадаємо, The Wall Street Journal пише про те, Білий дім представив план контролю за припиненням вогню в Україні. Під час зустрічі Київ чітко дав зрозуміти, що ця угода можлива лише за наявності реальних гарантій безпеки.

Дата публікації 08:24, 19.04.25 Кількість переглядів 14 Екстрено! США можуть визнати Крим російським?!