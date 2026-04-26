Європейський Союз опинився у складній та суперечливій ситуації, коли паралельно надає Україні значну фінансову допомогу і водночас опосередковано підтримує економіку Росії через енергетичні закупівлі.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

«Європейський Союз виділяє для України 90 млрд євро допомоги у вигляді кредиту. Це допомога на два роки», — зазначив він.

Водночас, за його словами, Росія продовжує отримувати значні доходи від експорту нафти до окремих країн ЄС.

«З іншого боку Росія продовжує продавати нафту Словаччини та Угорщині, а це мільярди євро. Звісно, не 90 млрд, але була інформація, що РФ заробила на продажі нафти до цих країн 10 млрд», — пояснив Портников.

Він додав, що ці доходи можуть зростати на тлі погіршення глобальної енергетичної ситуації.

«РФ може заробляти на продажі нафти ще більше, враховуючи, що енергетична ситуація у світі буде погіршуватись», — сказав журналіст.

Портников наголосив на суперечливості такої політики Євросоюзу.

«Тобто, ЄС з одного боку дає Україні гроші, щоб ми боролись з російською агресією і ви вважаємо цей крок величезною перемогою для нас, а з іншого боку субсидує Росію, щоб вона продовжувала цю війну. Як це та!? Це ж шизофренія», — заявив він.

Журналіст підкреслив, що така модель створює замкнене коло, яке ускладнює ефективний тиск на Росію.

«Україна в цій ситуації не мала інших опцій. Втім, сама ідея говорить про те, що якщо Росія продовжує заробляти на нафті шляхом співробітництва з європейськими країнами, які платять Україні гроші, щоб вона опиралась агресії РФ, то зачароване коло, з якого виходу немає», — пояснив він.

На завершення Портников іронічно оцінив таку ситуацію.

«Ви весь час підтримуєте Україну, щоб вона опиралась Росії й даєте гроші РФ, щоб вона воювала з Україною. Просто прекрасний сценарій, геніальний», — додав він.

