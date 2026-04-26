ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

«Це шизофренія»: ЄС одночасно підтримує Україну і фінансує Росію — Портников

ЄС стикається із суперечністю у власній політиці — підтримуючи Україну фінансово, водночас частково забезпечує доходи Росії через енергетичну співпрацю.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Коментарі
Європейський союз

Європейський союз / © Associated Press

Європейський Союз опинився у складній та суперечливій ситуації, коли паралельно надає Україні значну фінансову допомогу і водночас опосередковано підтримує економіку Росії через енергетичні закупівлі.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

«Європейський Союз виділяє для України 90 млрд євро допомоги у вигляді кредиту. Це допомога на два роки», — зазначив він.

Водночас, за його словами, Росія продовжує отримувати значні доходи від експорту нафти до окремих країн ЄС.

«З іншого боку Росія продовжує продавати нафту Словаччини та Угорщині, а це мільярди євро. Звісно, не 90 млрд, але була інформація, що РФ заробила на продажі нафти до цих країн 10 млрд», — пояснив Портников.

Він додав, що ці доходи можуть зростати на тлі погіршення глобальної енергетичної ситуації.

«РФ може заробляти на продажі нафти ще більше, враховуючи, що енергетична ситуація у світі буде погіршуватись», — сказав журналіст.

Портников наголосив на суперечливості такої політики Євросоюзу.

«Тобто, ЄС з одного боку дає Україні гроші, щоб ми боролись з російською агресією і ви вважаємо цей крок величезною перемогою для нас, а з іншого боку субсидує Росію, щоб вона продовжувала цю війну. Як це та!? Це ж шизофренія», — заявив він.

Журналіст підкреслив, що така модель створює замкнене коло, яке ускладнює ефективний тиск на Росію.

«Україна в цій ситуації не мала інших опцій. Втім, сама ідея говорить про те, що якщо Росія продовжує заробляти на нафті шляхом співробітництва з європейськими країнами, які платять Україні гроші, щоб вона опиралась агресії РФ, то зачароване коло, з якого виходу немає», — пояснив він.

На завершення Портников іронічно оцінив таку ситуацію.

«Ви весь час підтримуєте Україну, щоб вона опиралась Росії й даєте гроші РФ, щоб вона воювала з Україною. Просто прекрасний сценарій, геніальний», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Європа готується до затяжної війни в Україні без плану її завершення.

Ми раніше інформували, що у Кремлі істерично заявили про війну, яку «відкрито оголосили» Росії країни Заходу, які начебто використовують українську державу як «геополітичний таран».

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie