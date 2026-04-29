Це смішно: в РНБО прокоментували пропозицію Путіна про перемир’я 9 травня

Володимир Путін на параді 9 травня / Архівне фото

У РНБО прокоментували ініціативу російського диктатор Путіна оголосити перемир’я на 9 травня.

Свою думку з цього приводу висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він вважає, що диктатор просто переймається, що ЗСУ завдадуть удару вглиб РФ саме 9 травня, коли там збираються проводити паради з нагоди закінчення німецько-радянської війни.

На думку очільника ЦПД, ініціатива Росії «припинити вогонь на добу» до 9 травня винятково прагматична. Путін намагається видати це за «жест доброї волі», хоча насправді просто боїться за власну безпеку під час святкових заходів.

«Це ж смішно і взагалі не має нічого спільного з наближенням до закінчення війни. Нехай просто завершить війну, припинить вогонь — і все. Але ж ні, він переживає за свою пропагандистську подію, бо не здатен гарантувати жодну безпеку навіть у Москві. І це намагаються видати ще й за російську послугу. Війну припиняйте, вбивці», — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, що Путін провів понад півторагодинну телефонну розмову з Трампом, під час якої висловив готовність до тимчасового припинення вогню на 9 травня.

Трамп підтвердив, що дійсно запропонував Путіну оголосити припинення вогню.

Володимир Зеленський на цю інформацію наразі не відреагував.

Нагадаємо, серед серії українських атак вглиб РФ на особливу увагу заслуговують атаки дронів на Туапсинський НПЗ. Масштаб руйнувань змусив Кремль визнати критичну ситуацію.

