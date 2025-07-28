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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
830
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2 хв

«Це спроба фізично знищити людину»: Юханов — про арешт Володимира Науменка Актуально

Перший директор зернового терміналу «Олімпекс Купе» Віктор Юханов назвав арешт співзасновника GNT Group Володимира Науменка спробою фізичного знищення. 

Про це він заявив у розгорнутому інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Юханов підкреслив, що Науменко — людина, яка десятиліттями розвивала термінал, і ніколи не покинула свій об’єкт навіть у найскладніші часи. Саме тому, вважає він, опоненти вирішили вдатися до найжорсткіших методів тиску.

«Володя боротиметься до останнього. Саме тому, мабуть, інша сторона конфлікту перейшла до таких нелюдських методів боротьби. У Науменка серйозне захворювання, у нього встановлено 16 стентів – кинути Володю за ґрати, – це фактично те саме, що намагатися його фізично знищити», — заявив Юханов.

Екскерівник також наголосив, що кримінальні провадження стали інструментом не правосуддя, а корпоративної боротьби. Арешт Науменка виглядає як спроба усунути ключову фігуру, яка здатна відстоювати інтереси GNT Group у судах та публічному просторі.

«Він завжди знаходив рішення найскладніших завдань. І саме через це його сьогодні тримають під вартою. Бо бояться, що не здасться», — додав Юханов.

Контекст:

У 2019–2021 роках GNT Group залучила $95 млн кредиту від фондів Argentem та Innovatus під заставу ключових активів. Після початку повномасштабної війни компанія тимчасово не змогла обслуговувати борг через блокаду портів. Замість реструктуризації кредитори ініціювали силовий тиск і спробу забрати весь бізнес.

У травні 2025 року співвласника GNT Group Володимира Науменка було заарештовано за звинуваченням у шахрайстві. Захист називає справу політично та економічно вмотивованою, а сам арешт — елементом тиску. У Науменка серйозні проблеми зі здоров’ям, і його утримання під вартою викликало хвилю протестів з боку бізнесу та правозахисників.

Дата публікації
Кількість переглядів
830
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