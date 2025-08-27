- Дата публікації
"Це суперечить духу Аляски": МЗС України про зрив зустрічі Зеленського і Путіна
Кремль не демонструє готовності до двостороннього саміту Зеленського і Путіна, адже це суперечить духу переговорів Трампа і Путіна на Алясці.
Україна не отримувала підтвердження готовності Росії до проведення двостороннього саміту президентів.
Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтервʼю “Суспільне. Новини”.
За його словами, питання війни та миру потребують особистої зустрічі на найвищому рівні, адже рішення має ухвалювати сам Путін:
“Президент України неодноразово наголошував, що потрібна зустріч із Путіним. Складність питань, які необхідно вирішити для перемир’я чи сталого миру, вимагає саме рішення диктатора, а не експертів”.
Водночас Кислиця зауважив, що йому не відомо про готовність Росії до проведення такого саміту. Він підкреслив, що це “суперечить духу розмови між президентом Трампом і Путіним на Алясці”.
Нагадаємо, раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що очільник Кремля висловив бажання закінчити війну в Україні.