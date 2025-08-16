"Це удар в спину": що буде робити Україна після умов Путіна

Зеленський Трамп та Путін / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп викликав хвилю обурення в Україні після різкої зміни риторики щодо війни з Росією. Попри обіцянки під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським тиснути на Володимира Путіна, на саміті на Алясці він фактично приєднався до російського лідера, повторюючи його вимоги та позиції.

Про це пише Financial Times.

Ще кілька днів тому Трамп заявляв, що Сполучені Штати вимагатимуть від Москви негайного припинення вогню. Втім, у суботу він уже говорив про «швидке досягнення мирної угоди» та фактично відмовився від ідеї нових санкцій проти Кремля. Це стало сигналом для Києва про серйозний розворот у позиції Вашингтона.

Реклама

«Це удар у спину», — зізнався високопоставлений український чиновник Financial Times, коментуючи зміну позиції американського президента. Інший додав: «Він просто хоче швидкої угоди».

За даними видання, Путін на переговорах вимагав від України відведення військ з Донецької та Луганської областей в обмін на часткове припинення бойових дій. Для Києва така пропозиція є неприйнятною, адже фактично означає капітуляцію.

Голова комітету Верховної Ради з питань закордонних справ Олександр Мережко прямо заявив: «Схоже, що Трамп об’єднався з Путіним, і вони разом хочуть змусити нас погодитися на мирний договір, що означає здачу територій. Це жахливо».

Не менш критичною була реакція і громадського сектору. Ольга Айвазовська з організації «ОПОРА» застерегла, що передача територій викличе «значну напругу в суспільстві» та поставить під сумнів роки опору російській агресії. Депутатка Роксолана Підласа додала, що вимоги Москви «не мають нічого спільного з миром, а лише переслідують мету зняття санкцій».

Реклама

Схожої думки й аналітики.

«Цей саміт був величезною помилкою і великою перемогою для Путіна», — зазначив Олександр Хара, експерт Центру оборонних стратегій.

Він застеріг, що у випадку провалу переговорів Трамп може покласти провину на Зеленського.

Попри це, президент США запросив українського лідера до Вашингтона на переговори в Овальному кабінеті вже в понеділок. Там очікується обговорення умов потенційного мирного врегулювання. Водночас Київ наголошує: поступки щодо Донбасу залишаються «червоною лінією».

Реклама

Тим часом на фронті бої не припиняються. Українська армія зупинила просування російських військ поблизу Добропілля, проте бої тривають у Донецькій області. Президент Зеленський заявив, що Росія активізує наступи, аби створити вигідні політичні умови для переговорів.

На тлі дипломатичних маневрів у Києві панує тривожне затишшя: під час саміту атаки дронів на столицю тимчасово припинилися, але вже наступного дня знову пролунали сирени повітряної тривоги.

«Реальність така: переговори тривають, але війна не зупиняється», — підсумував боєць-волонтер Олександр Солонько.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні український президент Володимир Зеленський вимагатиме роз’яснень відмови американського лідера від вимоги про припинення вогню.

Реклама

Адже Київ не розуміє, чому Трамп раптово відмовився від вимоги про припинення вогню перед переговорами з Росією про укладення миру.

Також політичне керівництво України не має чіткого уявлення про те, які гарантії безпеки можуть надати Україні США та партнери по НАТО.