"Це вас знищить": Трамп пригрозив демократам після розгрому республіканців на виборах

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригрозив демократам політичними наслідками, якщо ті спробують оголосити йому імпічмент. На тлі нищівної поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу він заявив, що така спроба нібито може «знищити» Демократичну партію.

Про це пише британський таблоїд Daily Express.

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Американський лідер відкинув побоювання щодо такого сценарію та заявив, що не бачить жодних підстав для відповідної процедури. За його словами, США зараз нібито «успішніші, ніж будь-коли за всю свою історію».

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«Гадаю, якщо вони це зроблять, це призведе до знищення Демократичної партії. Імпічмент без жодної причини — навіщо, якщо країна процвітає? Наша країна зараз процвітає, як ніколи раніше в своїй історії», — висловився він про ймовірність імпічменту.

Водночас Трамп визнав, що війна з Іраном могла вплинути на результати виборів і поразку його Республіканської партії.

«Я думаю, що частково це був Іран», — сказав він в одному з інтерв’ю.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також пов’язав провал республіканців із війною. У дописі в соцмережі X він прямо заявив: «Причина нашої поразки — війна».

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Масштаб поразки республіканців визнав і губернатор Флориди Рон Десантіс, який залишає посаду. Він назвав результати виборів подією, близькою до «вимирання» Республіканської партії у багатьох частинах країни.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися проміжні вибори до Конгресу. Демократи здобули контроль над обома палатами — Сенатом і Палатою представників. Хоча Трамп заявив, що нібито «готовий визнати» результати голосування, але водночас почав шукати винних. Зокрема, він пояснив втрату позицій Республіканської партії тим, що його самого не було у виборчих бюлетенях.

Окрім того, Трамп звинуватив демократів у різкому падінні американського фондового ринку та ще й жорстко дорікнув американцям. Він назвав ситуацію «сумним видовищем» та обурено висловився, що через перемогу його політичних опонентів скоротилися пенсійні заощадження американців.

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