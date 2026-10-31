«Це вкрай небезпечно»: екс-посол США пояснив, чому переговори з Путіним передчасні

Путін / © Associated Press

Реклама

Європейські держави повинні узгодити спільну позицію щодо Росії та визначити чіткі гарантії безпеки для України.

Про це в етері Еспресо заявив колишній посол США в Європейському Союзі (2014–2017 роки) Ентоні Ґарднер. Він поспілкувався з ведучим програми «Студія Захід» Антоном Борковським.

Реклама

За словами дипломата, європейським лідерам необхідно відмовитися від самостійних спроб налагоджувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Натомість вони мають сформувати узгоджену стратегію протидії російській агресії.

Реклама

Ґарднер вважає, що нинішні ініціативи окремих політиків щодо контактів із Кремлем лише погіршують ситуацію. Він пояснив це тим, що Путін переконаний у власній перевазі у війні та розраховує виснажити західні країни.

«Для переговорів ще зарано. Він (Путін — ред.) явно переконаний, що перемагає і зможе виснажити Захід. Тому їхати зараз до Москви на переговори з Путіним — це не просто марна справа. Це лише погіршує ситуацію», — наголосив дипломат.

Водночас Ґарднер підкреслив: коли переговорний процес стане необхідним, Україна обов’язково повинна брати в ньому безпосередню участь. Він категорично відкинув будь-яку можливість укладення домовленостей щодо майбутнього української держави без представників Києва.

«Я категорично проти будь-яких мирних переговорів без України, адже на кону стоїть ваше майбутнє», — заявив колишній посол США в ЄС.

Реклама

На думку Ґарднера, провідну роль у формуванні спільної європейської позиції повинні відіграти Німеччина та Франція. До цього процесу також варто залучити Фінляндію. Дипломат зауважив, що в Москві прислухаються до президента цієї країни Александра Стубба.

Окремим напрямком майбутніх домовленостей мають стати надійні гарантії безпеки для України, які унеможливлять її беззахисність перед новою російською агресією.

Ґарднер також звернув увагу на вимоги Кремля. Зокрема, Росія наполягає на демілітаризації України та передачі їй територій, площа яких значно перевищує землі, уже захоплені російськими військами.

Дипломат вважає такі умови неприйнятними, оскільки їх виконання фактично позбавило б Україну можливості самостійно захищатися.

Реклама

«Лише Україна має вирішувати, на які умови вона готова погодитися», — підкреслив він.

Водночас американський дипломат визнав, що президент Володимир Зеленський та український уряд змушені враховувати реальну ситуацію й діяти прагматично. Однак остаточне рішення щодо можливих поступок і меж компромісу, за його словами, має залишатися виключно за Україною.

Раніше повідомлялося, що Кремль намагається посварити європейські країни між собою, щоб послабити позиції Європи в майбутніх переговорах щодо закінчення війни в Україні.

Ми раніше інформували, що Росія виступила проти участі Європейського Союзу в тристоронніх переговорах щодо України, бо буцімто їхня позиція «провокаційна».

Новини партнерів

Новини партнерів