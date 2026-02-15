"Це внутрішні підриви": Зеленський розповів про союзників Путіна у Європі

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля намагається зруйнувати єдність Євросоюзу зсередини. За словами глави держави, Путін використовує окремих політичних представників для «внутрішніх підривів» Європи, щоб повернути доступ до заморожених активів та позбутися санкцій.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю виданню POLITICO.

«Путін насправді не поважає Європу, хоча вона і входить у сферу його інтересів. Він намагався розділити європейські країни, і подекуди йому це вдавалося, проте не повністю. І це чудово, що сьогодні Європа перебуває у хорошій формі. Однак він знайшов серед вас певних представників, які почали боротися проти європейської єдності. Знаєте, це такі собі „внутрішні підриви“, — зазначив він.

Зеленський чітко окреслив мету Путіна.

«Так, саме цього Путін прагне понад усе, адже його мета — домогтися скасування санкцій та повернути собі заморожені активи. Заради цього йому не потрібна єдність, йому не потрібна сильна Європа. Ось і все», — резюмував український президент.

Варто зазначити, що на сьогодні у країнах ЄС та «Великої сімки» заморожено близько 300 мільярдів доларів суверенних активів центробанку РФ. Україна разом із партнерами наполягає на їхній повній конфіскації для відбудови країни, тоді як у ЄС тривають дискусії щодо використання лише прибутків від цих коштів. Росія неодноразово погрожувала «дзеркальними заходами» у разі їх вилучення.