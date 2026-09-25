"Це врятує життя": Стубб публічно звернувся до Маска з неочікуваним закликом щодо України

Президент Фінляндії Александр Стубб / © Getty Images

Реклама

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що звернувся до власника SpaceX Ілона Маска з проханням дозволити Україні використовувати Starlink у районах, де розташовані російські пускові установки балістичних ракет.

Про це пише Reuters.

Реклама

За словами Стубба, йдеться як про окуповані Росією території України, так і про райони безпосередньо на території РФ. Він вважає, що така можливість допомогла б українським силам виявляти та уражати мобільні ракетні установки до того, як вони завдадуть ударів по Україні.

Реклама

«Саме тому я прошу Ілона Маска дати українцям можливість використовувати Starlink у районах, де розташовані пускові установки балістичних ракет — як на окупованій території України, так і в Росії, для стратегічних цілей, адже це врятувало б життя», — заявив Стубб.

Starlink для ударів по РФ — що пропонує Фінляндія

Зараз Starlink не працює над територією Росії. Українські посадовці вважають, що доступ до супутникового зв’язку в РФ міг би допомогти використовувати ударні безпілотники проти мобільних пускових установок, розташованих за кількасот кілометрів від українського кордону.

Ідея пов’язана з дефіцитом засобів протиповітряної оборони. Балістичні ракети є однією з найскладніших цілей для української ППО, а запаси ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot обмежені.

Раніше Україна вже зверталася до Маска щодо можливості використання Starlink для ударів по російських ракетних установках. У серпні повідомлялося, що Київ хотів застосовувати дрони зі Starlink на відстані до 200 км углиб РФ.

Реклама

Якою буде зима для України

Напередодні зими Україна також готується до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру. За словами Стубба, партнери мають зосередитися не лише на протиповітряній обороні, а й на захисті енергетики та фінансовій підтримці Києва.

Times of India зазначає, що українські запаси засобів ППО вже перебувають під значним тиском. Видання також пише, що російські балістичні удари цього літа досягли рекордних показників.

«Перше — це протиповітряна оборона, і навіть Starlink певною мірою був би тут хорошою протиповітряною обороною. Друге — енергетичні об’єкти на зиму. Третє — гроші», — сказав президент Фінляндії.

Стубб також заявив, що не очікує завершення війни до зими. За його словами, партнери України працюють над окремим пакетом допомоги на зимовий період.

Реклама

Стубб закликав до припинення вогню

Президент Фінляндії висловився й щодо дипломатичних зусиль навколо завершення війни. Він позитивно оцінив відновлення контактів у межах переговорів за участю США після візитів американських представників до Москви та Києва у серпні.

На його думку, першим кроком має стати безумовне припинення вогню, після чого сторони могли б перейти до переговорів про гарантії безпеки, території, відбудову та компенсації.

«Я досі вважаю, що найпростішим рішенням було б оголосити безумовне припинення вогню — фактично припинити вбивства», — сказав Стубб.

Серед інших варіантів він назвав заморожування бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту зі створенням 30-кілометрових буферних зон по обидва боки. Ще одним сценарієм президент Фінляндії вважає часткове припинення вогню щодо енергетичних об’єктів та зернової інфраструктури.

Starlink для України — останні новини

8 серпня стало відомо, що Маск виступає проти використання Starlink для ударів по Росії через побоювання подальшої ескалації війни. Водночас він закликав шукати можливості для мирної угоди.

23 серпня Володимир Зеленський повідомив про переговори з Маском щодо роботи Starlink над територією РФ. За словами президента, остання відповідь американського підприємця давала підстави для оптимізму, хоча остаточного рішення щодо розширення роботи супутникової мережі на Росію не було.

26 серпня стало відомо, що Україна продовжила комунікацію з Маском щодо допомоги. За даними джерел, переговори стосувалися можливих варіантів підтримки Києва, зокрема питання використання Starlink проти російських ракетних установок.

А вже 31 серпня з’явилася інформація, що Маск може погодитися на використання Starlink для ударів по військових цілях у Росії, якщо це схвалить Білий дім.

Новини партнерів

Новини партнерів