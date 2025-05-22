"Це втягне НАТО у війну" — кандидат у президенти Польщі виступив проти вступу України

Кароль Навроцький. / © Associated Press

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Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не підпише ратифікацію членства України в НАТО.

Таку обіцянку він дав під час інтерв’ю на YouTube-каналі лідера антиукраїнської партії "Конфедерація" Славоміра Менцена, повідомляє TVN24.

Менцен провів розмову з Навроцьким у межах своєї ініціативи з визначення, кого з кандидатів підтримати у другому турі виборів. Участь у подібній бесіді запропоновано також іншому претенденту на посаду президента — Рафалу Тшасковському.

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Головною темою розмови стала так звана "Менценівська вісімка" — перелік політичних вимог, який Менцен адресував обом кандидатам. Декілька пунктів стосувалися України. Зокрема, Навроцький погодився з тезою про те, що Польща не має відправляти своїх солдатів на територію України. Також він підтвердив, що виступає проти ратифікації вступу України до НАТО.

"Сьогодні дискусія про вступ України до НАТО є абсолютно безпідставною. Це втягне весь Альянс у війну з Російською Федерацією", — заявив Навроцький.

Нагадаємо, що польська Державна виборча комісія оголосила результати першого туру президентських виборів за результатами підрахунку 100% голосів. Так, до другого туру вийшли кандидати Кароль Навроцький та Рафал Тшасковський.