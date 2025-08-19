"Це вирішальні дні для України": Мерц про переговори у Вашингтоні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Вашингтона / © Associated Press

Після зустрічі в Білому домі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікування не лише виправдалися, а й були перевищені.

Про це пише Reuters.

Він наголосив, що ці дні є вирішальними для України. Мерц повідомив, що Трамп хоче провести зустріч між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським протягом двох тижнів.

Також канцлер ФРН засумнівався, чи вистачить сміливості Путіну приїхати на саміт, де буде присутній Володимир Зеленський.

Мерц також вітає заяву Трампа про можливі гарантії безпеки та каже, що вся Європа повинна взяти в них участь.

Раніше Дональд Трамп підтвердив, що готує трьохсторонню зустріч за участю США, РФ та України.