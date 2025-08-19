ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

"Це вирішальні дні для України": Мерц про переговори у Вашингтоні

За словами Мерца, сьогоднішні очікування не просто виправдалися, а й перевищилися.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Вашингтона

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Вашингтона / © Associated Press

Після зустрічі в Білому домі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікування не лише виправдалися, а й були перевищені.

Про це пише Reuters.

Він наголосив, що ці дні є вирішальними для України. Мерц повідомив, що Трамп хоче провести зустріч між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським протягом двох тижнів.

Також канцлер ФРН засумнівався, чи вистачить сміливості Путіну приїхати на саміт, де буде присутній Володимир Зеленський.

Мерц також вітає заяву Трампа про можливі гарантії безпеки та каже, що вся Європа повинна взяти в них участь.

Раніше Дональд Трамп підтвердив, що готує трьохсторонню зустріч за участю США, РФ та України.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie