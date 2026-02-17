- Дата публікації
Це єдиний спосіб: Зеленський пояснив, чому хоче говорити з Путіним особисто
Зеленський кличе Путіна до Женеви на переговори.
Президент Володимир Зеленський доручив своїй команді організувати зустріч із диктатором Путіним у Женеві.
Слова Зеленського передає видання Axios, яке записало 37-хвилинне телефонне інтерв’ю з главою держави і коротко переказало його суть.
Президент України повторив журналістам видання, що найкращий спосіб досягти прориву щодо найскладнішого питання на переговорах — території — це зустрітися з Путіним віч-на-віч. Він сказав, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.
Нагадаємо, президент Зеленський також заявив, що українці проти мирної угоди з виходом ЗСУ з Донбасу.
Також він дорікнув Дональдові Трампу, який продовжує публічно закликати Україну, а не Росію, до поступок заради миру.