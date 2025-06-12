Це змусить Путіна припинити війну: дипломат назвав найкращу "санкцію"

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Змусити президента Росії Володимир Путіна припинити війну чи принаймні сісти за стіл переговорів на українських умовах можуть декілька чинників. Один із них — удари по воєній машині ворога. Це найкраща «санкція» проти РФ.

Таку думку дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив у інтервʼю виданню «Главред».

Огризко відповів на запитання, що справді може змусити Росію припинити війну чи принаймні сісти за стіл переговорів на українських умовах.

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«На мою думку, тут варто говорити про два чинники. Мені здається, що найкраща «санкція» — це те, що нещодавно відбувалося на п’яти російських військових аеродромах. Це і є те, що ми повинні демонструвати щодня і щоночі. І чим більше буде таких ударів по російській воєнній машині, тим швидше вона зламається», — переконаний дипломат.

Він зазначив, що саме тому Україні вже сьогодні необхідна військова допомога від західних партнерів. За словами експерта, тоді «в нас у кишені буде один із головних аргументів».

«Другий момент — це виробництво власної зброї. І, до речі, президент Зеленський також говорив, що ми можемо забезпечувати до 40% власних потреб. Якщо це реалізувати, це буде колосальний інструмент впливу на Москву», — акцентував ексочільник МЗС.

В цьому контексті він звернув увагу на те, що Україна виходить на нову якісну зброю — балістичні ракети. Вони вже пройшли відповідні випробування і навіть були застосовані.

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«Якщо вдасться найближчим часом перевести цю програму в промислове виробництво, і виготовлення ракет піде швидко й масштабно — тоді на болотах швидко зрозуміють, що таке бумеранг», — сказав Огризко.

Ще одним чинником тиску на Путіна він назвав санкції. Дипломат наголосив, що санкції не повинні бути «дірявими», а — справжніми і контрольованими.

«Якщо вже запроваджуються санкції проти російської нафти, то зробімо так, щоб жодне іржаве корито, яке росіяни використовують для перевезення нафти, не пройшло непоміченим. Бо якщо з одного боку — красива заява, а з іншого — некрасиве виконання, тоді це дискредитація самої ідеї санкцій», — пояснив експерт.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що держава підійшла дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну чи принаймні зупинити її. Задля цього потрібна сильна американська допомога тиск з боку США на Росію.

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До слова, аналітики Інституту вивчення війни також вважають, що західна військова допомога Україні єключовою для досягнення рішучих успіхів на фронті. Вони змінюють розрахунки Путіна, і змусили б РФ перейти до конструктивних переговорів для забезпечення мирного врегулювання війни.