Путін може напасти на Естонію

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Існує цілком реальний ризик, що диктатор Путін нападе на одну з Балтійських країн. Скоріше за все, це буде Естонія.

Таку думку висловив американський дипломат, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, передає «Еспресо».

За словами американського дипломата, країни НАТО в Балтійському регіоні та Північній Європі серйозно занепокоєні можливістю військової загрози з боку Росії. Інші члени Альянсу, зокрема Велика Британія, Німеччина та Франція, також почали посилювати свої армії, оскільки дедалі більше побоюються, що Росія може не зупинитися на Україні, а амбіції Путіна матимуть продовження.

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За його словами, коли обговорюють подальші плани Кремля, більшість західних експертів зазначають, що Путін ніколи не наважиться напасти на таку країну, як Естонія. Вони вважають, що це було б нелогічно. Однак, Пайфер нагадав, що ці самі експерти те саме говорили про Україну.

«У 2018 чи 2019 році ці ж експерти заперечували можливість того, що Путін розпочне повномасштабне вторгнення в Україну. Вони вважали це неймовірним, майже немислимим. Але це сталося у 2022 році. Отже, існує цілком реальний ризик для НАТО, США і загалом для Заходу. І цей ризик полягає в тому, щоб знову недооцінити масштаби й рішучість путінських амбіцій. На мою думку, саме тому є надзвичайно важливим, щоб Захід ужив реальних, системних заходів для гарантування своєї безпеки», — підкреслив дипломат.

Саме тому Пайфер закликає Захід продовжити допомогу Україні, адже оборона України «є водночас і обороною Заходу».

Нагадаємо, що Кремль назвав Естонію «безпосередньою загрозою» для Росії.

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