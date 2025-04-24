Крим в обмін на мир: як світові лідери ставляться до можливого визнання анексії

США готові визнати Крим російським, коли мова йтиме про ширшу мирну угоду

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Значний резонанс у світі викликала тема щодо ймовірності офіційного визнання анексії Криму Росією.

Таким чином, Україну хочуть примусити до укладання мирної угоди із РФ, проте такий крок може призвести до значних зрушень у геополітиці.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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США можуть визнати Крим російським

США готові визнати Крим російським, коли мова йтиме про ширшу мирну угоду, передає Bloomberg.

Видання зауважує, що така поступка може стати останнім сигналом того, що американський президент Дональд Трамп прагне досягти укладення мирної угоди між Україною та РФ за будь-яку ціну.

Bloomberg нагадує, що Крим анексувала Росія у 2014 році, але міжнародна спільнота не визнала це, щоб не легітимізувати окупацію. Визнання порушить міжнародне право, що забороняє захоплення територій силою. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не поступиться Кримом.

Згодом Трамп заявив, що ніхто не вимагає від України визнати Крим офіційно російським. Однак він вважає, що Крим був втрачений ще за Обами та зараз навіть не обговорюється.

«Коли ви говорите про Крим, це було передано під час президента на ім'я Барак Хусейн Обама. Це не має нічого спільного зі мною», — заявив Трамп під час брифінгу.

Президент США наголосив, що український президент Володимир Зеленський може отримати мир або «воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну».

Такої ж позиції щодо Криму дотримується син президента США Дональд Трамп-молодший. Ба більше, він звинувачує Зеленського в небажанні закінчувати війну.

Необхідність компромісів

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна та РФ змушені піти на поступки, аби досягти певних компромісів у переговорному процесі.

На думку глави Польської держави, мир між українською та російською стороною повинен зводитися до того, що ніхто із них не зможе сказати, що переміг у цій війні. Таким чином, повинні бути поступки з обох сторін.

«Американський тиск може дійсно покласти край цій війні і допомогти встановити мир, який не буде комфортним для жодної зі сторін», — висловився польський президент.

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса переконаний, що саме територіальні поступки з боку з України можуть бути «передумовою миру».

Проте, за його словами першочергово слід «сфокусуватися на готовності України йти до безумовного припинення вогню». Президент ПАР переконаний, що саме це може задати відповідний тон у переговорному процесі.

За словами Рамафоси, припинення вогню є ключовим у переговорному процесі. Проте він переконаний, що досягти миру можна лише дипломатичним шляхом.

Питання «не на часі»

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що обговорення статусу окупованого Криму є передчасним, проте підкреслив, що це не означає визнання російської анексії, передає BFMTV. Таким чином, він відреагував на суперечливі заяви Дональда Трампа, який назвав Крим «втраченим» для України.

«Трамп лише констатував очевидний факт військової окупації, але це зовсім не значить, що ми маємо змиритися з російською агресією», — зазначив Макрон. Він наголосив, що питання статусу півострова має вирішуватися в рамках міжнародного права, а не односторонніх рішень.

У Кремлі, як і очікувалося, квапливо підтримали заяву Трампа, сприйнявши її як мовчазне схвалення анексії.

Висловлювання Трампа Макрон вважає «описом фактичної ситуації»

«Чи йдеться про те, що ми повинні надати Росії повну свободу дій? Ні. Питання статусу півострова зараз не стоїть, та вирішувати його не нам», — зауважив президент Франції.

Своєю чергою, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликає США не чинити тиску на Україну щодо мирної угоди з Росією на умовах, які не вигідні Києву.

Як повідомляє Financial Times, Марк Рютте під час візиту до Вашингтона спробує переконати союзників Трампа, що поспішний мир на умовах Путіна лише збільшить загрозу для Європи. ЄС стурбований, що угода може розколоти альянс і фактично легалізує анексію Криму.

Видання зауважує, що Європа боїться того, що визнання Криму російським спричинить розкол в Альянсі та зблизить США з Москвою. Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що позиція Трампа збігається з російською, але Росія готова поступитися лише за умови задоволення її вимог. Він також відкинув ідею європейських миротворців в Україні.

Тим часом Трамп, чий представник готується до зустрічі з Путіним, звинувачує Зеленського у саботажі миру: «Або мир зараз, або втрата країни через три роки». На його думку, російські удари по Києву доводять, що саме Росія — перешкода миру.

Відмова від Криму може стати початком Третьої світової війни

Громадсько-політичний діяч Борис Пінкус переконаний, що Україна не може дозволити собі жодних територіальних поступок, особливо щодо Криму. Експерт застерігає, що будь-які компроміси з боку Києва створять небезпечний прецедент для світової безпеки, відкривши шлях для нових територіальних анексій таких держав як Китай чи Індія.

«Крим ніколи не має залишатися з Росією. Ні однієї п’яді землі, ніколи. Це сигнал іншим — можна захоплювати території й торгуватися», — підкреслив Пінкус.

Коментуючи ймовірні пропозиції Трампа щодо відмови від Криму, Пінкус зазначив, що це може стати «початком Третьої світової війни».

Експерт наголосив, що для стримування агресії РФ, Україна повинна відновити свій ядерний потенціал.

Своєю чергою політолог Ігор Рейтерович зауважив, що рішення щодо Криму має ухвалити Конгрес, які має відповідні повноваження.

За його словами визнання Криму російським, призведе до порушення міжнародного порядку.

На думку Ігоря Рейтеровича, якщо США скоротять підтримку України або на деякий час вийдуть із процесу перемовин, вони не зможуть повністю відмовитися від України та перестати її підтримувати. А якщо вони спробують так вчинити — це стане іміджевим крахом, і не тільки США, а й особисто Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що має власний крайній термін для укладення мирної угоди.

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