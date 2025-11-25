Ціна перемовин: "РФ щодня вбиває" – Зеленський закликав не забувати про фронт

Звернення Зеленського до учасників засідання Коаліції охочих / © Офіс президента України

Попри перемовини щодо мирної угоди, війна з Росією не завершилася — вона триває кожного дня. І щодня Росія забирає життя українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Коаліції охочих.

«Росія щодня вбиває наших людей на фронті й щодня завдає ударів по наших містах, по нашій енергетиці. Тому доки тривають дипломатичні зусилля для завершення цієї війни, партнерам важливо не забувати, що Україні все ще потрібна достатня оборонна підтримка, безпекова підтримка, підтримка нашої стійкості — і це потрібно щодня», — нагадав глава держави.

Президент вважає, що поки Росія не зробить реальних кроків до зменшення бойової активності і серйозно показати, що Москв налаштована припинити цю загарбницьку війну, світ не має права припиняти роботу на підтримку України.

Водночас, Зеленський заявив, що є позитивний результат із Женеви після зустрічей і переговорів, які там відбулися.

Він наголосив, що до безпекових рішень щодо України має бути залучена сама Україна.

