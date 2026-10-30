«Ціна поразки буде значно вищою»: Forbes пояснив, чому США невигідно втрачати Україну

США / © Associated Press

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Багато жителів США передусім переймаються повсякденними фінансовими питаннями, а саме вартістю життя, стабільністю робочих місць, пенсійними накопиченнями та добробутом своїх родин.

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

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За оцінкою видання, перемога Росії може призвести до збільшення податків, подорожчання товарів і послуг та зростання американських видатків на оборону. Одним із можливих наслідків стане посилення нестабільності в Європі, а також збільшення тиску на Тайвань, Південну Корею та Японію. Усе це може створити для Вашингтона додаткові політичні й економічні труднощі.

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Послаблення європейських союзників, як зазначає Forbes, здатне змусити Сполучені Штати брати на себе більше військових зобов’язань у межах НАТО. Водночас загострення ситуації в інших регіонах світу може поставити під загрозу енергетичні постачання та міжнародні морські перевезення.

Такі ризики можуть спричинити подорожчання пального, збільшення транспортних витрат і прискорення інфляції. Якщо ж конфлікт пошириться на Тайвань, США можуть зіткнутися з перебоями в доступі до важливого джерела постачання напівпровідників і мікросхем.

Водночас журналісти наголошують: можлива перемога Росії не означає, що Китай неодмінно розпочне вторгнення на Тайвань. Однак Пекін уважно спостерігає за реакцією західних демократій на російську агресію та може враховувати її у власних рішеннях. Аналогічні висновки можуть робити й інші авторитарні держави.

На думку видання, Вашингтон має продемонструвати Москві, Пекіну та іншим країнам, що агресія не дає змоги досягти довгострокових переваг.

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Окремо Forbes звертає увагу на роль Європи у підтримці України. Видання вважає, що європейські держави повинні активніше долучатися до допомоги Києву. Водночас у матеріалі нагадується, що у вересні Європейський Союз залишався одним із ключових покупців російського палива.

Журналісти зауважують на суперечності між засудженням російської агресії та продовженням торгівлі з Росією. Адже закупівля російських товарів, зокрема енергоресурсів, забезпечує надходження коштів, які можуть використовуватися для фінансування війни.

У Forbes наголошують, що перемога над Росією має передбачати не лише політичні заяви, а й конкретний результат: збереження незалежності України, створення надійних механізмів безпеки та демонстрацію того, що військове захоплення територій не приносить тривалих вигод.

«Перемога над Росією має означати більше, ніж просто гасло. Успішний результат дозволить зберегти незалежність України, встановити надійні механізми безпеки та продемонструвати, що військове завоювання не може принести тривалих вигод. Можливо, знадобляться переговори. Але переговори не повинні перетворюватися на капітуляцію. Україна повинна мати вирішальний голос у визначенні свого майбутнього», — наголошує видання.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський готовий до прямої зустрічі з диктатором Путіним та діалогу щодо найскладніших і найчутливіших тем, зокрема територіального питання.

Ми раніше інформували, що Росія виступила проти участі Європейського Союзу в тристоронніх переговорах щодо України, бо буцімто їхня позиція «провокаційна».

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