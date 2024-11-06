ТСН.ua у штабі Трампа в Міннесоті: скільки він заробляє на своїх кепках і футболках

У США вже триває підрахунок голосів. Наразі Дональд Трамп випереджає Камалу Гарріс. Проте це поки що, бо рахують голоси переважно штати, які й так були за республіканців.

Увага ж, як і раніше, прикута до 7-ми ключових штатів, що традиційно коливаються: Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна, Мічиган, Аризона, Невада та Вісконсин. І, за словами численних американських експертів, хто “візьме” Пенсильванію, той і стане наступним 47-м президентом США.

Ну, а поки всі уважно слідкують за підрахунком результатів, кореспондентка ТСН.ua Христина Зеленюк побувала у передвиборчому штабі Трампа в штаті Міннесота.

Стало відомо, скільки Трамп заробляє на своїх кепках і футболках (4 фото)

Тут вже працює бар, а офіціанти готуються подавати їжу. А одразу біля входу штаб Трампа продає футболки з його зображеннями ($40), кепки зі слоганом Make America Great Again (“Зробимо Америку Знову Великою”, теж по $40), браслети ($15-20) та ще багато різних політичних речей.

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Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

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