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ЦПД спростував фейк про ракетні погрози Ірану: що показали в оригінальному ефірі
У Telegram поширили скриншот із картою, на якій позначені Київ, Львів та Одеса, і видали його за кадр з ефіру іранського телеканалу.
Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про те, що Іран нібито погрожував завдати ракетних ударів по Україні в разі атаки США. У Центрі вважають, що фейк поширюють, щоб посіяти паніку серед українців.
Як доказ нібито погроз Telegram-канали публікували зображення карти Європи з позначеними Києвом, Львовом та Одесою. За даними ЦПД, в оригінальному ефірі телеканал показав інше зображення, а про можливі удари по Україні взагалі не йшлося.
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