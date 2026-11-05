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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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ЦПД спростував фейк про ракетні погрози Ірану: що показали в оригінальному ефірі

У Telegram поширили скриншот із картою, на якій позначені Київ, Львів та Одеса, і видали його за кадр з ефіру іранського телеканалу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Іран

Іран / © Associated Press

Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про те, що Іран нібито погрожував завдати ракетних ударів по Україні в разі атаки США. У Центрі вважають, що фейк поширюють, щоб посіяти паніку серед українців.

Як доказ нібито погроз Telegram-канали публікували зображення карти Європи з позначеними Києвом, Львовом та Одесою. За даними ЦПД, в оригінальному ефірі телеканал показав інше зображення, а про можливі удари по Україні взагалі не йшлося.

Нагадаємо, що війна з Іраном коштувала республіканцям голосів на виборах: Трамп відповів, чи шкодує про неї

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