ЦРУ / © Associated Press

Реклама

Керівник Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф цього тижня здійснив таємний візит до Брюсселя, де зустрівся з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас, а також високопосадовцями Центру розвідки та ситуаційного аналізу ЄС (INTCEN) і Розвідувального управління Військового штабу ЄС (EUMS).

Про це пише Politico.

За даними трьох джерел, обізнаних із переговорами, метою зустрічі було зміцнення довіри та підтвердження готовності Вашингтона продовжувати обмін розвідданими. У Європі зростають побоювання щодо надійності США після низки непослідовних рішень адміністрації Трампа — зокрема, раптового припинення передачі Києву бойової розвідки у березні, а також політизації спецслужб через призначення лоялістів президента.

Реклама

Офіційно Реткліфф прибув до Брюсселя, щоб виступити перед Північноатлантичною радою НАТО. Проте його зустріч із представниками Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) мала чітке політичне послання — США хочуть зберегти довіру та відкриті канали комунікації з Євросоюзом.

«Такі зустрічі тепер мають стати регулярними», — зазначив один із чиновників.

Під час обговорень сторони торкнулися спільних викликів, включно з Росією, Китаєм і ситуацією на Близькому Сході.

Дипломатична активність ЦРУ відбулася на тлі зусиль ЄС створити власну розвідувальну структуру для протидії російській агресії та перегляду співпраці зі США. Раніше цього місяця нідерландські спецслужби повідомили, що призупинили частину обміну інформацією з Вашингтоном через політичне втручання та побоювання щодо прав людини.

Нагадаємо, що раніше Трамп звільнив топофіцерку ЦРУ, яка займалася російським напрямом.