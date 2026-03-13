Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

Рішення США про тимчасове розблокування експорту російської нафти викликало гостру дискусію серед світових лідерів та експертів. Поки Вашингтон намагається стабілізувати світовий енергетичний ринок, Україна та європейські партнери застерігають, що такі поступки лише поповнюють воєнну скарбницю Кремля.

США скасували санкції на російську нафту

Сполучені Штати Америки тимчасово, терміном на 30 днів, дозволили купувати російську нафту й нафтопродукти, що наразі завантажені на морські судна.

Як пояснив міністр фінансів США Скотт Бессент, це рішення стосується винятково тієї сировини, яка вже перебуває в дорозі. За його словами, такий крок допоможе збільшити обсяги світових постачань, але водночас не принесе Кремлю суттєвих прибутків, оскільки йдеться про обмежену партію товару, що буквально «застрягла» в морі.

Білий дім у США / © Associated Press

«Щоб збільшити глобальний обсяг поточних постачань, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам на придбання російської нафти, яка зараз застрягла в морі. Цей обмежений короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду», — заявив Бессент.

Згідно з текстом виданої ліцензії, операції дозволені для вантажів, прийнятих на борт суден до 12 березня включно. Дозвіл діятиме до опівночі 11 квітня за вашингтонським часом.

Реакція світу на рішення США щодо російської нафти

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко розкритикував Дональда Трампа, назвавши його «цуценям» Володимира Путіна. Приводом для такої заяви стало рішення США зняти обмеження на російську нафту на тлі воєнного конфлікту з Іраном, повідомляє The Independent.

У Міністерстві фінансів США намагаються знизити градус напруженості: очільник відомства Скотт Бессент підкреслив, що це лише короткостроковий захід. Дозвіл видали для розблокування танкерів, які вже вийшли в море, щоб стабілізувати світовий ринок пального через загострення на Близькому Сході.

Проте Ньюсом залишився за своєю думкою. Його пресслужба підкріпила позицію губернатора згенерованим нейромережею зображенням, де господар Кремля веде американського президента на повідці.

Водночас рішення США щодо російської нафти розкритикували у Великій Британії. Там заявили, що не послаблятимуть санкції щодо російської нафти.

«Уряд Великої Британії не послаблюватиме санкції проти Росії. Ми категорично не можемо допустити, щоб Путін, сидячи в Кремлі, розцінив це (зняття санкцій — Ред.) як можливість інвестувати у воєнну машину», — сказав міністр енергетики Великої Британії Майкл Шенкс.

Своєю чергою у Франції заявили, що нинішня ситуація у світі не дає підстав для послаблення санкцій щодо РФ, передає «Укрінформ».

У Франції заявили, що нинішня ситуація у світі не дає підстав для послаблення санкцій щодо РФ

«Рішення ухвалене США як виняткове та обмежене, і вони мають пояснювати це самі, але воно не означає довгострокового й широкого перегляду санкцій, які вони самі ж і запровадили», — наголосив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

Окрім того, в Німеччині також розкритикували рішення США. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц назвав такий крок «помилковим». Він зауважив, що світ має справу з високою ціною на пальне, а не з дефіцитом сировини, тому мотиви Вашингтона викликають запитання.

Цю позицію підтримали й німецькі політики, які вважають такі поступки руйнівним сигналом для України. Міністерка економіки Катерина Райхе наголосила, що неприпустимо продовжувати наповнювати воєнний бюджет Путіна.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц назвав рішення США щодо російської нафти «помилковим» / © Associated Press

За словами президента Євроради Антоніу Кошти, рішення США послабити санкції проти російської нафти підриває європейську безпеку та дає Кремлю додаткові ресурси для війни.

Кошта наголосив, що економічний тиск на Москву є ключовим інструментом для примусу до реальних переговорів про мир, передає «Укрінформ». Він підкреслив, що будь-які поступки в санкційному режимі лише посилюють агресію проти України.

Раніше в ЄС уже застерігали, що санкції мають лише посилюватися попри будь-які коливання на світовому ринку енергоносіїв.

Що кажуть в Україні про рішення США послабити санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зняття санкцій призведе до посилення Росії.

Він наголосив, що кошти від продажу енергоресурсів РФ спрямовує на виробництво озброєння, зокрема дронів, які застосовуються проти України та в інших регіонах.

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент зазначив, що послаблення санкцій щодо російської нафти з боку США може надати Росії близько 10 мільярдів доларів на ведення війни.

«Зняття санкцій лише посилить Росію», — сказав український президент.

У Кремлі заявляють про «спільні інтереси» зі США щодо нафти

У Кремлі вважають, що в питанні розблокування російської нафти на танкерах інтереси Москви й Вашингтона «ситуативно співпали». Про це заявив Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, дії США є спробою стабілізувати глобальний енергетичний ринок. Речник Путіна зазначив, що в Москві почули пояснення Білого дому про тимчасовий характер дозволу — лише для нафти, завантаженої до 12 березня — та відсутність планів скасовувати інші санкції.

Проте на цей конкретний момент російська сторона розцінює кроки США як вигідні для обох сторін:

«Станом на зараз ситуативно дійсно наші інтереси збігаються, ось таким чином ми це і розцінюємо».

Рішення США може стати порятунком для Кремля

Світові аналітики зазначають, що рішення США тимчасово послабити санкції щодо російської нафти може збагатити Путіна та «продовжить війну в Україні». Окрім того, нова політика Вашингтона знаменує собою різкий поворот у політиці США, пише BBC.

Експерти зазначають, що раніше США жорстко критикували країни, які купують російську нафту, та запровадиили в серпні величезне 50% мито на імпорт з Індії через звинувачення в тому, що країна купує російську нафту, тим самим допомагаючи фінансувати війну в Україні.

Як результат. значна частина санкційної нафти залишилася на танкерах біля узбережжя Індії та інших азійських країн, а трейдери шукали покупців, готових її взяти.

Бенджамін Гільгеншток із Київської школи економіки вважає рішення США справжнім порятунком для Кремля. За його оцінками, експорт російської нафти може зрости на 10 мільярдів доларів щомісяця, половина з яких піде просто до російського бюджету. Це особливо важливо для Москви зараз, коли через брак місця у сховищах вона була змушена скорочувати видобуток.

Експерти зазначають, що крок Вашингтона навряд чи вирішить проблему дефіциту пального, спричинену закриттям Ормузької протоки, через яку проходить п’ята частина світової нафти. Воррен Паттерсон з ING припускає, що основними покупцями розблокованої сировини стануть Індія та інші країни Азії.

Своєю чергою джерела ТСН у дипломатичних колах наголошують, що зняття «нафтових» санкцій з РФ точно не допоможе стабілізувати ринок, але допоможе Росії воювати довше.

Видання Financial Times пише, що війна в Ірані та блокада Ормузької протоки дозволили Росії стати одним з головних бенефіціарів близькосхідної кризи. У статті йдеться про те, що завдяки стрибку цін Москва отримує до 150 млн дол. додаткового щоденного доходу.

Журналісти зазначають, якщо ціна на Urals утримається в межах 70–80 доларів, до кінця березня російський бюджет може поповнитися на суму від 3,3 до 5 млрд дол.

Росіяни допомагають Ірану вести війну

Президент США Дональд Трамп припустив, що Володимир Путін може підтримувати Іран у нинішньому конфлікті. На думку американського президента, таку позицію Кремля варто розцінювати як симетричну відповідь на військову допомогу, яку Захід надає Україні.

Як повідомляє Clash Report, Трамп висловив думку, що Путін розглядає союз з Іраном як спосіб віддячити США за їхню роль у зміцненні української оборони.

«Путін, можливо, трохи допомагає Ірану, ймовірно, вважаючи, що ми допомагаємо Україні», — сказав він.

Своєю чергою видання Bloomberg зазначає, що розвідка РФ надає підтримку Ірану. Як зазначає медіа, метою такої співпраці є підтримка іранських ударів по американських військових об’єктах у регіоні.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив ймовірну участь Кремля у плануванні повітряних атак на Близькому Сході. Зокрема, іранські оператори змінили тактику — тепер безпілотники запускають на гранично малих висотах.

Bloomberg пише, що це значно ускладнює їхнє виявлення і перехоплення сучасними системами ППО, що, на думку Гілі, може бути результатом російських рекомендацій.

