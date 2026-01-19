ЦВК визнала нардепом адміністратора каналу «Джокер», але той відмовився: що відомо про Романа Кравця

Реклама

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала новим народним депутатом України від партії «Слуга Народу» Романа Кравця, якого вважають власником анонімного telegram-каналу «Джокер».

Кравець мав би замінити народного депутата Дмитра Наталухи. ВР минулого тижня обрала Наталуху головою Фонду державного майна України.

Сам Роман Кравець у коментарі «Українській правді» заявив, що відмовляється від мандату.

«Я ухвалив для себе рішення, що до Ради не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Так як вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем», — сказав він журналістам

Кравець зазначив, що своїм місцем поступається за списком «найбільш достойній людині» яка йде після нього у списку.

Що відомо про Романа Кравця та канал «Джокер»

Згідно з даними на сайті Руху «Чесно», Роман Кравець народився у 1994 році, має професійно-технічну освіту і раніше проживав у Дніпрі.

У 2019 році Роман Кравець балотувався до Верховної Ради 9-го скликання під номером 153 у виборчому списку, проте не пройшов до парламенту.

Анонімний телеграм-канал «Джокер» з’явився у 2019 році. І журналісти вважають, що саме Кравець може бути адміністратором цього каналу.

Так, журналісти видання «Forbes» отримали номер телефону Кравця та перевірили його за допомогою сервісу Getcontact,. У кількох випадках цей номер підписаний як «Рома Кравець Джокер» та подібних назвах.

Розслідувачі hromadske та «Декектор медіа» також стверджували, що Роман Кравець є власником і адміністратором «Джокер».

У 2022 році нардепка Ірина Геращенко повідомила, що отримала від СБУ відповідь щодо діяльності каналу «Джокер». В СБУ заявили, що канал «використовується невстановленими особами для здійснення деструктивної інформаційної діяльності на шкоду державній безпеці України».

Уже не «Джокер»?

У 2024 році Роман Кравець заявив журналістам Hromadske, що «він був „Джокером“, але канал продав 2 роки тому (тобто 2022 року) за 2 мільйони доларів у криптовалюті. Кому — нібито не знає.

Де зараз Роман Кравець

У коментарі «УП» Кравець зізнався що виїхав до Ізраїлю. Він запевнив, що перетнув кордон «на законних підставах» через проблеми із зором.

Також журналісти «Громадського» з’ясували, що до цього Кравець після початку повномасштабного вторгнення Росії п’ять разів виїжджав з України. Хоча неодноразово критикував тих, хто виїжджає за кордон, та мобілізацію в Україні. Сам Кравець пояснював ці поїздки волонтерською діяльністю і закупівлею дронів для військових.

Хто буде нардепом замість Кравця

Як зазначає сайт ЦВК, наступним за Кравцем у виборчому списку від «Слуги народу» йдуть Богдан Козуб і Сергій Москаленко. Проте там вказано, що вони звернулися до Центрвиборчкому із заявою про відмову балотуватися.

Далі у списку — підприємець, директор ТОВ «Тропікана Тревел» Сергій Карабуга. Власне, мабуть саме про нього згадував Кравець, коли говорив, що його місце займе «директор турагентства».

Депутат від «Голосу» Ярослав Железняк припустив, що якщо Карабуга відмовиться, наступним по переліку у «Слузі» буде Федоренко Юрій, медійний військовий «АХІЛЛЕС».

Журналіст-однофамілець, що постійно виправдовується за скандального тезку

Журналіст «Української правди» Роман Кравець є тезкою згадуваного нами вище діяча. Через свого тезку він інколи жартома, а інколи і цілком серйозно змушений заперечувати свою причетність до «Джокера».

Тепер журналіст Кравець знову уточнив, що це не він мав стати нардепом.

Журналіста УП Романа Кравця інколи плутають зі своїм скандальним тезкою. Ми публікуємо і його фото, щоб ви знали «who is who».

Нагадаємо, після вбивства нардепа Андрія Парубія у вересні ЦВК визнала обраною народною депутаткою України Тетяну Чорновол.

Однак вона заявила, що служить у війську, тому відмовилася перейти на роботу до парламенту.