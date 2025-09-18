ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою замість Парубія

Тетяна Чорновол / © УНІАН

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України.

Про це передає пресслужба ЦВК.

Апарат Верховної Ради засвідчив дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія, якого вбили у Львові 30 серпня.

Наступною за черговістю кандидатку, включеною до виборчого списку партії «Європейська солідарність» під № 27 була Тетяна Чорновол. ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України.

Що відомо про Тетяну Чорновол

46-річна Тетяна Чорновол у Верховній Раді минулого скликання входила до депутатської фракції політичної партії «Народний фронт». Вона була членкинею комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. До виборів в Раду була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

Чорновол відома як активна учасниця Революції гідності, у 2013 році пережила замах. У 2014 році вона брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону «Азов», того ж року втратила на війні чоловіка.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Тетяна Чорновол воювала в складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 126-ї окремої бригади територіальної оборони, командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» у складі 1 окремої бригади спецпризначення ім.Івана Богуна. Має звання молодшого лейтенанта.

Нагадаємо, що 30 серпня невідомий, замаскувавшись під кур’єра «Глово» застрелив українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Згодом стало відомо, що підозрюваний у вбивстві Парубія — 52-річний Михайло Сцельніков. Він зізнався, що вийшов з росіянами на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.