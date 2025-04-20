Цинізм найвищого рівня: Путін відвідав великоднє богослужіння

Володимир Путін / © Getty Images

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Російський диктатор Володимир Путін приїхав на пасхальне богослужіння до Храму Христа Спасителя у Москві.

Про це інформують рос”ЗМІ”.

Разом із ним Великдень зустрів мер Москви Сергій Собянін. Там же патріарх Кирило цинічно привітав росіян:

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“Молитимемося і працюватимемо, щоб на просторах історичної Русі встановився справедливий і міцний світ. І щоб ніякі сили не змогли зруйнувати духовної єдності народу, який отримав благодать у київській купелі хрещення”, — сказав він.

Нагадаємо, що тим часом президент держави-агресорки уже не вперше обіцяє припинення вогню на час великих християнських свят. Минулого разу Путін не дотримав слова.