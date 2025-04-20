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Цинізм найвищого рівня: Путін відвідав великоднє богослужіння
Російський диктатор побував у храмі на Великдень.
Російський диктатор Володимир Путін приїхав на пасхальне богослужіння до Храму Христа Спасителя у Москві.
Про це інформують рос”ЗМІ”.
Разом із ним Великдень зустрів мер Москви Сергій Собянін. Там же патріарх Кирило цинічно привітав росіян:
“Молитимемося і працюватимемо, щоб на просторах історичної Русі встановився справедливий і міцний світ. І щоб ніякі сили не змогли зруйнувати духовної єдності народу, який отримав благодать у київській купелі хрещення”, — сказав він.
Нагадаємо, що тим часом президент держави-агресорки уже не вперше обіцяє припинення вогню на час великих християнських свят. Минулого разу Путін не дотримав слова.