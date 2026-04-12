Цинізм найвищої міри: Путін зі свічкою кольору крові привітав росіян із Великоднем
Володимир Путін під час великоднього богослужіння в Москві заявив про “торжество добра і справедливості”, попри триваючу війну проти України.
Російський диктатор Володимир Путін відвідав великоднє богослужіння у Храм Христа Спасителя, де його провів глава РПЦ Патріарх Кирило. Під час служби російський лідер тримав запалену свічку кольору крові та виступив із традиційним привітанням.
У своєму зверненні Путін заявив, що “велике свято Пасхи наповнює серця мільйонів людей щирою радістю, вірою у всепереможну силу життя, торжество любові, добра і справедливості”.
Втім, такі заяви виглядають особливо цинічно на тлі повномасштабної війни, яку Росія продовжує вести проти України, щоденних обстрілів українських міст і загибелі мирних жителів.
Російський диктатор продовжує демонстративні спроби прикритися релігійною риторикою, яка різко контрастує з реальністю війни.
Перемир’я на Великдень — що відомо
Київ ще за довго до Великодня висунув ідею припинення вогню на Великдень. Втім, Москва тягнула з відповіддю до останнього. Ввечері 9 квітня диктатор РФ Володимир Путін оголосив про великоднє перемир’я. «Фюрер» заявив, що доручив своїй армії припинити вогонь від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.
Великоднє перемир’я триватиме лише близько півтори доби. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена не лише у коротких паузах у бойових діях, а у реальному та тривалому припиненні вогню.
Своєю чергою, військовий експерт Іван Ступак вважає, що перемир’ям очільник Кремля Володимир Путін демонструє «жест доброї волі». Втім, потім може підготувати підступний “сюрприз”.