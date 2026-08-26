“Цинкові хлопчики” для Путіна: нова мобілізація в РФ спровокує повторення афганського сценарію

Нова мобілізація в Росії може остаточно знищити режим Путіна / © Associated Press

Реклама

Якщо восени 2026 року після завершення так званих виборів Кремль оголосить загальну мобілізацію для призову ще 300 тисяч чоловіків на війну проти України, це рішення може спровокувати внутрішній крах путінської системи. Призов жителів заможних регіонів Росії здатний викликати масові бунти серед матерів призовників, як це відбулося під час радянської війни в Афганістані у 1980-х роках.

Таку думку висловив колишній британський військовий, полковник Хеміш де Бреттон-Гордон в авторській статті для The Telegraph.

Реклама

Чому Росія досі не збунтувалася

Автор нагадує, що під час афганської кампанії загибель приблизно 18 тисяч радянських призовників і поява «цинкових трун» спровокували марші російських матерів на Кремль. Це стало одним із вагомих факторів розпаду Радянського Союзу. Водночас у війні проти України масових бунтів досі немає, хоча російські втрати вже сягнули приголомшливих 1,5 мільйона осіб за оцінками Києва.

Реклама

Британський офіцер пояснює цей феномен категоріями людей, які сьогодні помирають на українському фронті. За його словами, Путін успішно уникає примусової відправки на смерть етнічних росіян із заможних родин. Російська армія активно вербує в’язнів, найманців та чоловіків із депресивних регіонів, яких влада заманює аномально високими зарплатами.

Для еліт Москви та Санкт-Петербурга ці люди виступають відвертим «витратним матеріалом». Натомість їхні власні сини отримують безпечні посади або взагалі уникають військової служби.

«Ця армія не марширує впевнено до перемоги. Це м’ясорубка, яка перемелює молодих людей у промислових масштабах», — наголошує Хеміш де Бреттон-Гордон.

Загроза для середнього класу та наслідки мобілізації

Загальна мобілізація 300 тисяч осіб здатна кардинально змінити політичне рівняння в РФ, оскільки війна вперше постукає у двері комфортних домівок західної Росії. Замість чеченців, бурятів чи кримінальних злочинців вмирати на Донбас поїдуть сини заможних росіян. Полковник підкреслює, що міський середній клас має гроші, вплив і доступ до інформації з відкритого світу.

Реклама

Ці люди чудово розуміють кризовий стан російської економіки та перетворення країни на глобального вигнанця. Хоча Путін намагатиметься захистити найближче оточення, він не зможе вберегти від призову абсолютно всіх. І саме тут для диктатора криється найбільша небезпека.

Нестача ресурсів і хибна стратегія диктатора

Навіть якщо Кремль зможе мобілізувати ще 300 тисяч чоловіків, сама лише кількість не принесе бажаної перемоги. Автор зазначає, що армія гостро потребує компетентних офіцерів, сучасного обладнання та часу на підготовку. Проте Росія вже спустошила свої навчальні центри і відправила досвідчених інструкторів на фронт.

Тепер новобранці отримують лише базову підготовку перед потраплянням у горнило боїв. Путін сподівається просто перечекати Україну та її союзників, очікуючи перемоги через виснаження супротивників. Проте істерія Кремля щодо західних партнерів Києва свідчить лише про глибоке розчарування Москви через власні невдачі на полі бою.

«Велика Британія, Франція та наші європейські союзники повинні ігнорувати ці погрози і зосередитися на одному: тримати Україну озброєною, забезпеченою і здатною воювати. Погрози Путіна мають на меті лише злякати нас і змусити зробити протилежне», — резюмує військовий експерт.

Реклама

Зрештою, успішна оборона України призведе до максимально глибокого виснаження російської армії. Після цього агресор десятиліттями не матиме сил для погроз решті європейських держав.

Нагадаємо, в Росії навіть до їхніх так званих виборів розпочалась нова хвиля мобілізації, про що днями попереджав президент України Володимир Зеленський. Цей призов вплине і на мобілізацію в Україні, вважають експерти.

Новини партнерів