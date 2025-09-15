"Цього недостатньо": Трамп розкритикував санкції Європи проти Росії

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Санкції, які Європа запровадила проти РФ, є недостатньо жорсткими. Це не змусить агресора припинити військові дії в Україні.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News.

Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту.

«Ми (США — ред.) не купуємо нафту у Росії. Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. Санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі», — акцентував лідер Штатів.

Він також зауважив, що готовий їх ввести. Але «європейцям доведеться посилити їх, щоб відповідати його діям».

«Просто зараз вони (європейці — ред.) говорять, але не роблять. Вони купують багато нафти у Росії. Так не годиться», — завершив Трамп.

Нагадаємо, рішення щодо санкції проти Москви мають ухвалюватися у тісній координації з адміністрацією Трампа.

За словами спікера Палати представників США Майка Джонсона, держава не може допускати суперечностей між президентом і парламентом, адже Штати перебувають під тиском глобальних викликів.

При цьому у Сенаті закликають пришвидшити ухвалення нових обмежень проти Росії, адже вона відмовляється припиняти агресію проти України. Втім, найімовірніше, жодних кроків без узгодження з Білим домом не застосовуватиметься. Отже, майбутнє санкційної політики Вашингтона безпосередньо залежатиме від позиції Дональда Трампа.