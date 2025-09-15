- Дата публікації
-
"Цього недостатньо": Трамп розкритикував санкції Європи проти Росії
Американського лідера Дональда Трампа шокують обсяги закупівлі російської нафти. Доки це триває, Путін має змогу продовжувати фінансувати свою військову машину.
Санкції, які Європа запровадила проти РФ, є недостатньо жорсткими. Це не змусить агресора припинити військові дії в Україні.
Про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News.
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту.
«Ми (США — ред.) не купуємо нафту у Росії. Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. Санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі», — акцентував лідер Штатів.
Він також зауважив, що готовий їх ввести. Але «європейцям доведеться посилити їх, щоб відповідати його діям».
«Просто зараз вони (європейці — ред.) говорять, але не роблять. Вони купують багато нафти у Росії. Так не годиться», — завершив Трамп.
Нагадаємо, рішення щодо санкції проти Москви мають ухвалюватися у тісній координації з адміністрацією Трампа.
За словами спікера Палати представників США Майка Джонсона, держава не може допускати суперечностей між президентом і парламентом, адже Штати перебувають під тиском глобальних викликів.
При цьому у Сенаті закликають пришвидшити ухвалення нових обмежень проти Росії, адже вона відмовляється припиняти агресію проти України. Втім, найімовірніше, жодних кроків без узгодження з Білим домом не застосовуватиметься. Отже, майбутнє санкційної політики Вашингтона безпосередньо залежатиме від позиції Дональда Трампа.