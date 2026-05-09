Цьогорічний парад став символом вразливості Путіна: NYT про те, що буде з Росією далі

NYT розкрило принизливі деталі підготовки Кремля до 9 травня / © скриншот з відео

Реклама

Російський диктатор Путін перетворив щорічний парад 9 травня на честь перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною на наріжний камінь російського патріотичного ритуалу. Танки та ядерні пускові установки проїжджають Червоною площею, демонструючи військову доблесть та праведну гордість, які Кремль використовує для виправдання великодержавної позиції країни щодо Заходу. Цього року парад підкреслює момент слабкості Путіна.

Про це пише The New York Times.

Москва перебуває під посиленою охороною, оскільки Україна завдає шкоди Росії ударами далекобійних безпілотників та ракет. На параді в суботу не буде звичних ракет та бронетехніки, що демонструють силу. Тільки військовослужбовці російських військових академій пройдуть найвідомішою площею Росії.

Реклама

Російська влада, схоже, викрила себе, визнавши, що посилені заходи безпеки мають на меті захистити Путіна. На початку цього тижня російський диктатор безуспішно звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням про припинення вогню в день параду.

Потім, у п’ятницю ввечері, в указі, забарвленому глузливим гумором, Зеленський заявив, що Україна «дозволить» Росії провести захід, якщо не нападе на неї.

Скорочений парад, який відбувається у найвищий момент російського календаря, посилює відчуття, що Москва та інші великі міста більше не можуть бути ізольовані від війни.

Різкі відключення інтернету, які служби безпеки зображують як необхідні запобіжні заходи, розлютили росіян. Після років зростання, спричиненого війною, російська економіка скорочується, а дефіцит бюджету країни досягає рекордно високих показників.

Реклама

На передовій російська армія майже не просувається, що робить перспективу перемоги ще більш віддаленою, ніж будь-коли. Більше ніж через чотири роки війни Росія все ще намагається захопити Донбас, що, за її словами, є її головною метою. Під час Другої світової війни Радянський Союз переміг Німеччину за менший час.

«З початку року відбувся певний зсув, який ми ще не повністю усвідомлюємо», — сказала Тетяна Станова, старший науковий співробітник Центру Карнегі Росія Євразія. «Цей зсув полягає в тому, що непублічно, і меншою мірою публічно, говорять про те, що всім це набридло».

«Усе, що відбувається сьогодні з точки зору безпеки, є наслідком того, що уряд почувається вразливим. Насправді дивно, що він проводить парад у такій ситуації», — додала Станова.

Але скасування параду зробило б Путіна ще слабшим. Тож перед парадом Кремль доклав чимало зусиль, щоб забезпечити безпеку заходу.

Реклама

Блокування мобільного інтернету, який, за словами Росії, Україна використовує для керування дронами, призвело до зупинки цифрових функцій Москви. Це позбавило москвичів сучасних зручностей, які довгий час служили джерелом місцевої гордості, і посилило зростаюче роздратування.

Подібні обмеження були запроваджені рік тому, коли Путін приймав групу іноземних лідерів, включаючи китайського лідера Сі Цзіньпіна, представляючи Москву як центр зростаючого незахідного світового порядку.

Але в той час багато росіян сподівалися, що президент Трамп незабаром виступить посередником у припиненні війни, що зробить їх більш готовими терпіти обмеження.

Сьогодні настрій у російській столиці разюче відрізняється, сказав Ілля Гращенков, московський політичний аналітик.

Реклама

«Путін каже, що не має наміру припиняти це до перемоги. Це вбиває надію», — сказав Гращенков

За словами експерта, російські еліти очікують на план виходу Путіна з війни в Україні.

«Але поки що є лише натяки — і вони викликають занепокоєння в еліт», — сказав експерт і додав, що однією з можливостей є перехід до постійного воєнного стану та «перетворення Росії на щось на кшталт Ірану чи Північної Кореї».

Протягом останніх чотирьох років Путін пережив численні кризи, які призвели до прогнозів про неминучий крах його правління.

Реклама

І все ж Путін зберігав відчуття стабільності вдома, поки його армія продовжувала просуватися вперед, утримуючи ініціативу після невдалого контрнаступу України 2023 року та повільно, але неухильно захоплюючи землі на Донбасі.

У четвер Юрій Ушаков, помічник Путіна з питань зовнішньої політики, заявив, що Україна повинна вивести війська з Донбасу як умову для припинення вогню та мирних переговорів.

Російська економіка роками також не спростовувала прогнозів про неминучий крах. Спочатку вона зростала після вторгнення, що підживлювалося припливом готівки, пов’язаним з війною, який підняв рівень життя до найвищого рівня в пострадянській історії.

Цей імпульс зазнав краху минулого року, і Росія зараз стоїть на межі кризи через високі процентні ставки та західні санкції, які обмежили доходи від експорту енергоносіїв.

Реклама

«Вперше ми стикаємося з серйозним економічним спадом», — сказав російський експерт Гращенков.

Путін може піти до кінця

Але пані Станова, аналітик з питань Росії, застерігає, що те, що здавалося б поточною слабкістю та вразливістю пана Путіна, насправді може відображати його терпіння переживати шторми. За її словами, у будь-який момент він може вирішити ескалювати військові зусилля Росії, можливо, провівши ще одну примусову мобілізацію або вилучивши активи для фінансування армії, що змінить наратив слабкості.

«Ніхто не знає меж, за яких Путін може вдарити по столу переговорів і сказати: „Досить“, — сказала Станова. — Він може терпіти дуже довго. А потім попереджає про щось і робить це, як це було з війною».

Раніше у Politico написали, що військовий парад у Москві став для Путіна головним страхом.

Реклама

Інше західне видання, Independent розповіло про параною диктатора за своє життя на тлі українських ударів вглиб РФ та серії вбивств високопоставлених російських діячів.

Новини партнерів