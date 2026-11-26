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«Цирк продовжується, хоча основні артисти поїхали на гастролі в Японію», генерал Дука про справу проти нього та відрядження Кривоноса
Генерал СБУ Сергій Дука вкотре назвав цирком кримінальне провадження проти нього, іронічно прокоментувавши закордонне відрядження директора НАБУ Семена Кривоноса до Японії.
Про це він заявив під час судового засідання у своїй справі.
«Цирк продовжується, хоча основні артисти поїхали на гастролі в Японію», — зазначив генерал.
Дука наголосив, що називає справу проти себе цирком із самого початку кримінального переслідування. На його переконання, відсутність директора НАБУ в Україні не змінила характеру цього процесу.
Таким чином генерал відреагував на продовження судового розгляду справи, яку він вважає сфальсифікованою.
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