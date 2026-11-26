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Про це він заявив під час судового засідання у своїй справі.

«Цирк продовжується, хоча основні артисти поїхали на гастролі в Японію», — зазначив генерал.

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Дука наголосив, що називає справу проти себе цирком із самого початку кримінального переслідування. На його переконання, відсутність директора НАБУ в Україні не змінила характеру цього процесу.

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Таким чином генерал відреагував на продовження судового розгляду справи, яку він вважає сфальсифікованою.

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