Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв пропонує американському бізнесмену Ілону Маску збудувати «тунель Путіна — Трампа» між РФ та США.

Про це російський посадовець написав у соцмережі X 16 жовтня.

«Ілоне Маску, уявіть, що США та Росію, Америку та Афроєвразію з’єднує „тунель Путіна — Трампа“ — 70-мильна лінія, яка символізує єдність», — йдеться в заяві Дмитрієва.

Реклама

За його словами, вартість проєкту становила б понад 65 млрд дол., але технології компанії The Boring Company, що належить Маску, можуть знизити витрати до менш ніж 8 млрд. Дмитрієв також стверджує, що «тунель Путіна — Трампа» може бути завершений за приблизно 8 років.

«Тунель Путіна — Трампа через залізничне та вантажне сполучення відкриває спільні можливості для освоєння ресурсів. Спільні проєкти США та Росії створюють робочі місця, стимулюють економіку. РФПІ та наш Арктичний фонд разом з нашими міжнародними партнерами фінансують тунель, заощаджуючи мільярди завдяки ефективності The Boring Company», — йдеться у дописі посадовця.

За словами Дмитрієва, очолюваний ним Російський фонд прямих інвестицій вже інвестував та побудував перший в історії залізничний міст між Росією та Китаєм. Він зазначив, що настав час зробити більше та вперше в історії людства з’єднати континенти — Росію та США.

«Давайте разом побудуємо майбутнє!» — закликав Маска спецпредставник російського диктатора.

Реклама

Нагадаємо, 16 жовтня Трамп і Путін провели телефонну розмову. За її підсумками президенти домовилися зустрітися в Угорщині, щоб «покласти край цій „безславній“ війні між Росією та Україною». Президент США зазначив, що розмова була «дуже продуктивною» і що російський колега його вітав з успіхом у Газі.

Окрім того, Трамп заявив, що обговорить із республіканськими лідерами Конгресу США можливі нові санкції проти Росії. Очільник Білого дому натякнув, що після його розмови з Путіним «зараз не ідеальний час» для нових обмежень.