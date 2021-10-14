Тур святкового дня: після Києва та Запоріжжя Зеленський попрямував на Донбас

Президент побуває на передовій та візьме участь в урочистостях у Маріуполі.
Президент України Володимир Зеленський під вечір четверга, 14 жовтня, прибув на Донбас. Там він побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
У Маріуполі президент візьме участь в урочистих заходах до Дня захисників і захисниць України.
Нагадаємо, вранці 14 жовтня президент взяв участь в церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві.
Потім полетів до Запоріжжя, де також взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України та церемонії складання урочистої клятви військового ліцеїста, які відбулися на острові Хортиця.