Тур святкового дня: після Києва та Запоріжжя Зеленський попрямував на Донбас

Тур святкового дня: після Києва та Запоріжжя Зеленський попрямував на Донбас

Президент побуває на передовій та візьме участь в урочистостях у Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський під вечір четверга, 14 жовтня, прибув на Донбас. Там він побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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У Маріуполі президент візьме участь в урочистих заходах до Дня захисників і захисниць України.

Нагадаємо, вранці 14 жовтня президент взяв участь в церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві.

Потім полетів до Запоріжжя, де також взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України та церемонії складання урочистої клятви військового ліцеїста, які відбулися на острові Хортиця.

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