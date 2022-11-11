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Туреччина докладає усіх зусиль, аби війна в Україні завершилася мирним договором - Ердоган 

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Туреччина докладає усіх зусиль, аби війна в Україні завершилася мирним договором - Ердоган 

Фото: Associated Press

Ердоган не втрачає надії на своє посередництво.

Турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що докладає усіх зусиль, аби війна в Україні завершилася мирним договором.

Про це лідер Туреччини сказав під час ІХ саміту Організації тюркських держав у Самарканді, пише Суспільне.

"Ми продовжуємо докладати всіх зусиль, щоб бойові дії в Україні, які тривають уже дев’ять місяців, завершилися справді мирним договором",- заявив Ердоган.

За його слова, зі свого боку Анкара здійснює необхідні кроки, щоб запобігти продовольчій кризі у світі.

Як повідомлялося, Ердоган не залишає надії на те, що між Росією та Україною таки відбудуться мирні переговори. Вн сподівається, що вдасться досягнути успіху за посередництва Анкари. До слова, президент Туреччини назвав рішення агресорки Росії про відведення військ із Херсона на лівий берег позитивним кроком.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1089
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