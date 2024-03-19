Туреччина готова до будь-якої ролі, щоб сприяти переговорам між Україною та Росією - Ердоган

Ердоган хоче стати посередником між Україною та Росією.

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив російському диктатору Володимиру Путіну під час телефонної розмови, що Туреччина готова відігравати будь-яку роль у якості посередника задля повернення України та Росії за стіл переговорів.

Про це йдеться у дописі Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини в соцмережі Х.

“Туреччина готова відіграти будь-яку роль для сприяння у поверненні за стіл переговорів щодо України”, - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 8 березня президент України Володимир Зеленський відвідав Туреччину. Під час зустрічі з Реджеп Ердоган запропонував запросити Росію на мирний саміт. Втім, український лідер заявив, що не бачить причин запрошувати представників країни-агресорки.

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