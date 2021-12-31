Туреччина хоче сприяти зниженню напруженості між РФ та Україною: деталі

Саме Туреччина може допомогти у врегулюванні ситуації з огляду на те, що "у Анкари гарні стосунки з обома країнами".

Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара серйозно стурбована напруженістю між РФ та Україною та готова зіграти роль у деескалації ситуації.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми закликаємо обидві сторони якнайшвидше знизити рівень напруженості, щоб робити необхідні кроки для запобігання військовому конфлікту на Донбасі у східній Україні. У цьому плані наш президент заявив Зеленському та Путіну, що Туреччина і він сам готові зіграти роль у цьому процесі, зробити свій внесок", — сказав Калин.

За його словами, "у цьому питанні — зниження напруженості на користь кожного".

"Іншими словами, якщо є роль, яку Туреччина може зіграти у реалізації політики так званої розумної дипломатії та результативного дипломатичного процесу в цей період, то, звісно, наш президент з радістю виконає її", — наголосив прес-секретар турецького лідера.

За його словами, саме Туреччина може допомогти у врегулюванні ситуації з огляду на те, що "у Анкари хороші відносини з обома країнами". Він зазначив, що в Анкарі з занепокоєнням стежать за ситуацією, що складається.

Калин також висловив думку, що у глобальному контексті варто говорити про протистояння між Росією та НАТО, Москвою та Заходом.

Нагадаємо, що РНБО за зачиненими дверима заслухала доповіді керівників СБУ, МВС та ГУР про ситуацію на кордонах та внутрішню безпеку.

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