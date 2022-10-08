Туреччина хоче влаштувати переговори між США, країнами Європи та Росією - ЗМІ

Туреччина передала США, Великій Британії, Німеччині, Франції пропозицію щодо переговорів з Росією.

Про це пише турецьке видання Milliyet.

Турецький журналіст Озай Шендір заявив, що Туреччина хоче ініціювати переговори із США, великими європейськими державами та Росією. Цей план про перемовини уже був переданий США через приватні канали та нібито позитивно оцінений Вашингтоном. Проте західні країни ще не отримали цієї пропозиції.

"Анкара також поважає волю України і завжди використовувала відкриті канали, щоб пояснити, що війна має повернутися до миру без застосування тактичної ядерної зброї", - йдеться у повідомленні турецького видання.

Росія поки ще не погодилась на ініціативу турецької влади.

Переговори між Україною та Росією

Після спроби незаконної анексії території України президент Зеленський заявив, що він не проводитиме ніяких переговорів, поки при владі у Росії є диктатор Володимир Путін. У Росії ж заявляють, що вони не проти перемовин, проте не планують віддавати незаконно захоплені українські землі.

Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган телефонував російському диктатору в день його народження та пропонував своє посередництво у припиненні вогню в Україні.

В Індонезії ж заявляли про ймовірність зустрічі українського президента та російського диктатора на саміті G20, проте в Офісі президента не підтвердили участь Зеленського у цьому заході. Джо Байден ж не відкидає можливості зустрічі з Путіним на саміті в Індонезії.

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