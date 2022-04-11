Туреччина може купити винищувачі в Росії, якщо США відмовляться продавати їй F-16

Туреччина може купити винищувачі в Росії, якщо США відмовляться продавати їй F-16

До 2030 року турецькі військові повинні закуповувати винищувачі в інших країнах.

Якщо США не продадуть Туреччині винищувачі F-16, вона закуповуватиме в Росії літаки Су-57.

Це пов'язано з тим, що турецькі військові отримають літаки TF-X власного виробництва тільки до 2030 року, а поки їм треба закуповувати винищувачі в інших країнах.

Про це пише Milliyet.

США виключили Туреччину з програми F-35, яка передбачала продаж винищувачів п'ятого покоління. Причиною стала покупка в Росії системи оборони С-400. Відтак Туреччина попросила США про продаж старіших моделей – F-16.

У листі, надісланому Держдепартаментом США до Конгресу, зазначалося, що потенційний продаж винищувачів F-16 Туреччині відповідатиме інтересам національної безпеки США, а також служитиме довгостроковій єдності НАТО.

Якщо Конгрес відхилить цей запит, то Туреччина зможе придбати літаки у Франції або Великій Британії. Або ж звернутися до Росії.

Нагадаємо, у Туреччині створюють нову авіакомпанію для перевезення російських туристів на курорти.

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