Туреччина направила всі свої дипломатичні ресурси для припинення війни в Україні

Туреччина використовує всі свої дипломатичні ресурси для швидкого припинення конфлікту між Росією та Україною.

Про це розповів президент Туреччини Реджеп Ердоган, про це пише Укрінформ.

“Ми, як Туреччина, правильно позиціонували себе з першого дня російсько-української війни. Ми не піддавалися нічиїм порадам, особливо опозиції. Ми продемонстрували позицію, яка додала впевненості обом країнам. Ми наголошували на кожній платформі, що в мирі не буде тих, хто програв”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп оголосив про угоду щодо рідкоземельних елементів в Україні.

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