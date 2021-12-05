Туреччина не пов'язує постачання Bayraktar із напруженістю між Росією та Україною

Туреччина не пов'язує постачання Bayraktar із напруженістю між Росією та Україною

Глава Управління оборонпрому Туреччини Ісмаїл Демір заперечив тезу, що Анкара надсилає Україні БПЛА через напруженість з Росією.

Постачання турецьких ударних безпілотників Bayraktar до України не пов'язані з напруженістю між Москвою та Києвом.

Про це сказав очільник управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, інформує milliyet.com.

"Ми продали Україні партію БПЛА. Не йдеться про продаж, коли є напруженість із Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили із самого початку. В Україні були певні виробничі та інвестиційні проєкти… Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина надсилає Україні БПЛА через напруженість з Росією", — зазначив Демір.

Він заявив, що у Анкари та Москви є багато пунктів співробітництва в оборонпромі, зокрема створення турецького винищувача TF-X.

Раніше журналісти авторитетного видання Bloomberg з посиланням на власні джерела заявили, що українська армія отримає від Туреччини понад 20 нових ударних дронів Bayraktar.

Нагадаємо, що 26 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar вперше задіяли для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.

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