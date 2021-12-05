Туреччина не пов'язує постачання Bayraktar із напруженістю між Росією та Україною

Глава Управління оборонпрому Туреччини Ісмаїл Демір заперечив тезу, що Анкара надсилає Україні БПЛА через напруженість з Росією.
Постачання турецьких ударних безпілотників Bayraktar до України не пов'язані з напруженістю між Москвою та Києвом.
Про це сказав очільник управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, інформує milliyet.com.
"Ми продали Україні партію БПЛА. Не йдеться про продаж, коли є напруженість із Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили із самого початку. В Україні були певні виробничі та інвестиційні проєкти… Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина надсилає Україні БПЛА через напруженість з Росією", — зазначив Демір.
Він заявив, що у Анкари та Москви є багато пунктів співробітництва в оборонпромі, зокрема створення турецького винищувача TF-X.
Раніше журналісти авторитетного видання Bloomberg з посиланням на власні джерела заявили, що українська армія отримає від Туреччини понад 20 нових ударних дронів Bayraktar.
Нагадаємо, що 26 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar вперше задіяли для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.
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