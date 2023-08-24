Туреччина не визнає анексії Криму: Ердоган закликав до миру

Ердоган закликав до зменшення напруги в Чорному морі.

Туреччина не визнає російську анексію Криму, Анкара також докладе зусиль для переговорів між Україною та РФ.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у відеозверненні до Третього саміту Кримської платформи, повідомляє NV.

Турецький лідер наголошує, що його країна зберігає "свою позицію на користь територіальної цілісності та суверенітету України".

Ердоган заявив, що завершення війни Росії проти України, відновлення миру та стабільності в Чорному морі "принесе полегшення" усьому світу.

"Ми докладаємо значних зусиль, щоб зберегти канали зв’язку відкритими для припинення кровопролиття і принаймні підготувати сторони сісти за стіл переговорів", - зауважує Ердоган.

За словами президента Туреччини, Анкара продовжує зусилля щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Ердоган зауважує, що важливо при цьому уникати кроків, які призведуть до "подальшої ескалації напруженості в регіоні".

Нагадаємо, видання Yeni Şafak із посиланням на інформацію з оточення президента Туреччини пише, що Ердоган вирішив відвідати Путіна у Росії. Нібито візит має критичне значення для досягнення "зернової угоди".

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