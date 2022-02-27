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Туреччина офіційно закрила для кораблів Росії протоки Босфор та Дарданелли

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Туреччина офіційно закрила для кораблів Росії протоки Босфор та Дарданелли

Фото: twitter/GamanOleksandr

Туреччина ухвалили положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор та Дарданелли для російських кораблів.

Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі телеканалу CNN Turk. 

Міністр сказав, що держава дотримуватиметься 19 статті конвенції Монтре.

"19 стаття цілком зрозуміла. Спочатку це була атака Росії, ми оцінювали її зі спеціалістами, військовими, юристами. Тепер це перетворилося на війну", – розповів Чавушоглу.

Зазначимо, що в 19 статті конвенції Монтре йдеться: під час війни, коли Туреччина не є воюючою стороною,військові кораблі користуються правом повної свободи проходу  і судноплавства у протоках. Проте військові судна держав, що воюють, не мають права проходити через протоки, за винятком випадків, які виникають із застосування статті 25 цієї аонвенції, а також у разі надання допомоги державі, яка є жертвою агресії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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