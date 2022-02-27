Туреччина офіційно закрила для кораблів Росії протоки Босфор та Дарданелли

Туреччина ухвалили положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор та Дарданелли для російських кораблів.

Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі телеканалу CNN Turk.

Міністр сказав, що держава дотримуватиметься 19 статті конвенції Монтре.

Також читайте Росія захопила 2 цивільних судна України

"19 стаття цілком зрозуміла. Спочатку це була атака Росії, ми оцінювали її зі спеціалістами, військовими, юристами. Тепер це перетворилося на війну", – розповів Чавушоглу.

Зазначимо, що в 19 статті конвенції Монтре йдеться: під час війни, коли Туреччина не є воюючою стороною,військові кораблі користуються правом повної свободи проходу і судноплавства у протоках. Проте військові судна держав, що воюють, не мають права проходити через протоки, за винятком випадків, які виникають із застосування статті 25 цієї аонвенції, а також у разі надання допомоги державі, яка є жертвою агресії.